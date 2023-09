«Il calcio sardo, bello e in crescita» 

Il torneo di Eccellenza, «la nostra Serie A», terzo per qualità a livello nazionale nel 2022/23; la presenza di squadre «gloriose» a impreziosire un campionato «di altissimo livello»; da tre a due i gironi in Promozione, «come nell’era pre Covid»; quattro i raggruppamenti in Prima categoria a rappresentare altrettante aree dell’Isola, sette in Seconda «con la prospettiva di tornare stabilmente a otto»; trenta nuovi club, cento in tutto, affiliati alla Terza categoria. La stagione del calcio regionale è cominciata e il presidente della Figc sarda Gianni Cadoni si dice «felice» e convinto che «quest’anno sarà anche più bella di quella passata».

Perché, presidente?

«C’è un entusiasmo incredibile. Il campionato di Eccellenza ha formazioni di primissimo piano e nel 2022/23 è stato terzo in Italia. Non sono sorpreso: i dirigenti dei club sono di alto livello e continuano a migliorare. In Promozione la qualità e le difficoltà aumentano con la riduzione dei gironi. Il nostro calcio ha appeal ed è in crescita per organizzazione, organici, valori tecnici. Il pubblico è più numeroso, le tribune sono più affollate».

Vede una o più favorite?

«La bellezza di questo torneo è proprio l’incertezza. Ci sono piazze gloriose quali Calangianus, Tempio, Iglesias, Carbonia e così via. C’è una cultura del calcio pazzesca. Ho difficoltà a fare nomi, l’equilibrio è incredibile».

Allora sarà possibile tornare ai fasti degli anni Ottanta e Novanta, con più club capaci di salire in Serie D e competere per le prime posizioni.

«È difficile fare paragoni col passato, ogni epoca ha le sue caratteristiche. Ma vediamo una crescita rispetto alle stagioni più recenti. Il nostro calcio sta crescendo. Ci sono società consolidate. Si può tenere botta anche in un torneo molto complicato».

Però l’impressione è che la sostenibilità sia un problema. L’Arzachena non si è iscritta alla D dopo due qualificazioni ai playoff.

«Tante società ripescate in passato sono retrocesse non avendo un’adeguata programmazione. L’Arzachena ha una storia dalle caratteristiche diverse: il suo progetto si basava sulla disponibilità economica dei proprietari più che sul lungo termine e sulla sostenibilità. Si deve partire dalla base e il percorso è lungo: ma è meglio che avere ricchi ma precari finanziatori. Calcio dilettantistico significa: avere una base e una programmazione, puntare sui giovani, sul senso di appartenenza alla maglia e al territorio».

Anche quest’anno vedremo molti anticipi al sabato?

«Sì. Abbiamo intrapreso questa strada inizialmente per la carenza di arbitri, il cui numero è diminuito dopo il Covid, poi ci si è resi conto che giocare 24 ore prima forse è un valore aggiunto. Il sabato la partita sul singolo territorio può avere più seguito ed essere vista nel modo migliore, è uno spot per il nostro calcio. In Eccellenza ogni mese una partita si giocherà il sabato su accordo e proposta delle società. Molti vorrebbero fare così per avere riscontri maggiori. Il calcio sardo è compatto nel progetto, i dirigenti sono favorevoli».

Perché non giocarle tutte al sabato allora?

«I giocatori spesso lavorano. Se tutte le squadre lo proponessero, lo valuteremmo. Magari un girone a settimana».

Come risolvere il problema del numero di arbitri?

«Il presidente Roberto Branciforte sta facendo un ottimo lavoro con i corsi. Continueremo a farli. Tra fischietti, osservatori e altre professionalità abbiamo un organico di circa 100 persone, il 15 per cento donne. Il dato più alto d’Italia. Alla Can ci sono Antonio Giua e Giuseppe Collu, che meritava questa soddisfazione. Un successo del Comitato regionale. Ce ne sono altri molto bravi, anche tra gli assistenti. Così in Lega Pro. Una pattuglia numerosa e di qualità».

Insomma, tutto positivo. Neanche un problema?

«Gli impianti sportivi. Lavoriamo per migliorarli. Sono il nostro Tallone d’Achille. Le istituzioni devono aiutarci, un impianto adeguato ha un appeal diverso. Sarà la nostra prossima scommessa. Come quella, da vincere, sul calcio a 5 e il calcio femminile».

