Il calcio ritorna in città dopo vent’anni 

Una squadra giovane, legata al territorio e con un obiettivo non solo sportivo, ma prima di tutto sociale. Dalla prossima stagione, a Quartucciu è pronto a tornare lo sport più giocato d’Italia, con la nascita della Società Sportiva Quartucciu Calcio, la nuova sfida portata avanti da Simone Piras, che sarà presidente e allenatore, Stefano Corona, vicepresidente, e Stefano Liori, dirigente e tesoriere. Tre genitori costretti a portare i propri figli a giocare a Selargius e Quartu, per la mancanza di proposte locali. Le storiche società della città, infatti, sono sparite una ventina d’anni fa. Negli ultimi tempi solo l’Asd Le Serre, prima di sciogliersi, faceva attività di base per bambini fino a 12 anni, mentre il Sant'Elena Quartu diventò solo provvisoriamente Sant'Elena Quartucciu durante il temporaneo cambio di sede.

Il progetto

«È paradossale che per così tanto tempo un centro di quasi quindicimila abitanti sia rimasto senza una prima squadra, con i ragazzi che devono andare a giocare altrove», spiega Piras, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo l’anno scorso ha deciso di fare qualcosa per la comunità. «Abbiamo a cuore l’idea di portar via i ragazzi dai circuiti negativi, l’obiettivo principale sarà di creare un’alternativa alla strada». Per questo l’intento è di fare una squadra giovane. «Sarà composta da ragazzi tra i 17 e i 20 anni, a cui aggiungeremo sette-otto elementi d’esperienza per guidarli nel loro primo campionato tra i grandi. Vogliamo che tutti si sentano coinvolti in questa nuova avventura», continua Piras.

La rinascita

Si ripartirà dalla Terza Categoria, ma la speranza è di formare anche la categoria Juniores. «Tanti ragazzi ci stanno chiedendo informazioni, ma la faremo solo se i lavori al campo polivalente termineranno in tempo per l’inizio della stagione». Diversamente, il discorso sarà rimandato di un anno e il Quartucciu Calcio comincerà dal campo sportivo “Pill’e Matta”, oltre la 554. «Più avanti formeremo anche la scuola calcio, per far riprendere a giocare attivamente tutta la comunità».

Colori e stemma

Tanto entusiasmo e colori sociali già definiti: sono il bianco e il verde, simbolo della città ma anche del Celtic Glasgow, definito “un modello sportivo e culturale”. La maglia riprenderà perciò le righe orizzontali degli scozzesi. L'iniziativa è supportata anche dall’amministrazione. «È importantissimo che a Quartucciu torni la squadra di calcio, uno sport che unisce tutti e presente in ogni Comune», dice Simone Santabarbara, consigliere incaricato per i rapporti con le associazioni sportive.

