Calcio Pirri 2

Quartu 2000 2

Calcio Pirri : Grosso, Murgia, Pandori, Licciardò, Meloni, Lai, Nenna, Corda, Darboe, Porceddu (80’ Serra Ruda), Loi (60’ Atzeni, 90’ Schirru). Allenatore Busanca .

Quartu 2000 : Atzeni, L. Piras, Callai, Melis (46’ Apice), F. Lai, Corongiu, R. Piras (46’ Ambu), Rais (73’ Boi), Mantega (46’ Serra), Tuveri, Vacca (46’ Farris). Allenatore Piras .

Arbitro : Salis di Cagliari .

Reti : 20’ (r) e 95’ (r) F. Lai, 37’ Nenna, 64’ (r) Porceddu .

Con un gol in pieno recupero il Quartu 2000 rallenta la corsa della capolista Pirri. La squadra di Paolo Busanca vede ridursi da cinque a tre punti il vantaggio sulla Baunese, vittoriosa a Tertenia. Prima del fischio iniziale il direttore sportivo del Pirri, Stefano Siddi, consegna un riconoscimento al bomber Manrico Porceddu per i suoi 400 gol. Dopo la solita fase di studio, al 20’ Corongiu viene atterrato in area. È rigore: Lai trasforma. Il Pirri reagisce e al 26’ sfiora il pareggio con una deviazione aerea di Porceddu.

Il gol arriva al 37’ grazie a un diagonale di Nenna all’interno dell’area. Nel secondo tempo al 19’ il sorpasso. Licciardò conquista un penalty che il solito Porceddu finalizza. Poco dopo il direttore di gara espelle Corongiu per doppia ammonizione. Il Pirri trova quindi maggiori spazi e si rende pericoloso con Licciardò, Nenna e Darboe. Al 95’ la beffa: Apice viene steso in area, per il direttore di gara è ancora una volta rigore. Lai si presenta sul dischetto e non fallisce per il 2-2 definitivo. ( ant. ser .)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata