Il calcio italiano tra attualità e futuro 

“Il calcio italiano fra attualità e futuro. Quali prospettive?”. È il titolo del convegno che si terrà oggi, a partire dalle 10, presso l’Aula magna dell’Università di Sassari e che richiama un tema assai caro, non solo agli sportivi. Con un ospite d’eccezione: l’avvocato Mauro Balata, presidente nazionale della Lega Serie B.

Il programma

Si parlerà, soprattutto, degli effetti che potrebbe avere – a cascata – la Superlega, proposta da alcuni tra i più grandi club mondiali. L’incontro, caratterizzato appunto dalla “lectio magistralis” di Balata, si propone di far luce sull’evoluzione del calcio professionistico in Italia, con possibili nuovi scenari internazionali, che potrebbero innescare conseguenze imprevedibili anche per il calcio dilettantistico.

Il convegno si aprirà con i saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari Gavino Mariotti, del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi e del governatore del Panathlon Sardegna Francesco Sanna. L’introduzione e il coordinamento saranno affidati al giornalista (e amministratore locale) Giorgio Fresu.L’incontro è organizzato dal Panathlon Club Sardegna e dall’Università degli Studi di Sassari

RIPRODUZIONE RISERVATA