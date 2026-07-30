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Baunei.
31 luglio 2026 alle 01:04

Il calcio in lutto per Paolo Incollu, aveva giocato anche nel Lanusei 

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«Il nostro pensiero oggi è rivolto al caro Paolo che negli anni Settanta ha vestito la maglia della Baunese con passione e attaccamento ai nostri colori, prima da giocatore e poi da allenatore, per continuare negli anni a seguirci da grande e appassionato tifoso». La Baunese ha salutato così, sul suo profilo instagram, lo storico centrocampista Paolo Incollu, scomparso ieri all’età di 72 anni. Classe 1954, Incollu è stato uno dei giocatori più forti della storia della Baunese e uno dei pochi baunesi, a fine anni Settanta, a militare in categorie superiori, quando giocò per una stagione in prestito al Lanusei.

Chiusa la carriera in nerazzurro, negli anni Ottanta aveva militato anche nel “Cala Luna”, seconda squadra di Baunei, per poi diventare allenatore della Baunese. A conferma della grande passione per il calcio, all’inizio degli anni Duemila, anche gli anni da allenatore della “AC Biriala” squadra amatoriale di Baunei.

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