Il calcio in crisi cerca un accordo 

Roma. Una partita a scacchi in cui ogni giocatore punta a fare la propria mossa senza scoprirsi troppo. Non sarà ancora il momento dello scacco matto quello di oggi in cui, in vista delle elezioni del 4 novembre, tutte le componenti, convocate dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, si troveranno intorno a un tavolo per cercare un punto d'intesa. L'oggetto del contendere è la nuova rimodulazione dei pesi della Serie A in fase di percentuali elettorali alla luce dell'emendamento Mulé.

All'incontro prenderanno parte il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, quello della Lega B, Mauro Balata così come Matteo Marani per la Lega Pro, Giancarlo Abete per la Lnd. Ci saranno poi Umberto Calcagno a rappresentare i calciatori, Renzo Ulivieri per gli allenatori e Carlo Pacifici per la componente arbitrale. Oltre al ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi (che si è detto fiducioso per il voto di novembre, ma ha ribadito che dopo gli europei è mancata autocritica), la parte governativa a fare da “arbitro” all'incontro.

Proprio la Serie A, in particolare, attende risposte, specialmente dopo l'annuncio da parte del presidente Casini della volontà - con un voto all'unanimità nel corso dell'ultima assemblea - di impugnare presso il Tribunale Federale Nazionale la delibera con cui il Consiglio federale ha deciso di confermare i pesi tra le varie componenti per l'elezione del prossimo presidente Figc. Una carta da giocarsi, qualora fosse necessario, ma che non rappresenta «un atto ostile ma di difesa tecnica. Se le interlocuzioni dovessero essere positive, siamo pronti a ritirarlo», aveva ammesso Casini.

Non è certo un mistero, infatti, che la Lega Serie A punti ad avere un peso preponderante, insieme a un modello di maggiore autonomia. In sostanza, quindi, la richiesta è di veder aumentare il peso attuale del 12% riconosciuto alla massima divisione a circa il doppio. Una condizione ritenuta fondamentale, ma che per forza di cose dovrà vedere una delle altre componenti rinunciare a qualcosa. I tempi sono ristretti, ogni discorso dovrà essere chiuso entro il 4 settembre. Sul tavolo, poi, balla anche il cosiddetto “diritto d’intesa”, ossia la possibilità da parte dei club di avere un veto su ogni decisione della Federcalcio riguardante la Serie A. Probabile che la partita non si chiuda con l'incontro di oggi, ne serviranno altri per trovare un'intesa definitiva ma intanto la partita è già iniziata.

