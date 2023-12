Il calcio in campo per la solidarietà 

Decine di chili di cibo. A tanto ammonta la quantità di beni raccolti dal Tortolì calcio in un’iniziativa che rientra nell’ambito del Miracolo di Natale. Gli staff dirigenziale e tecnico insieme ai tesserati hanno abbracciato la campagna solidale organizzata da Gennaro Longobardi e promossa nella cittadina dalla Nuova Pro Loco Tortolì-Arbatax. L'obiettivo è aiutare le famiglie in una situazione precaria a soddisfare un bisogno fondamentale e primario come il cibo ma anche raccogliere prodotti per i bambini. «Abbiamo accolto l’invito dell’assessore comunale dei Servizi sociali Irene Murru - dice il presidente del club rossoblù, Andrea Demurtas - perché crediamo che in un contesto come il nostro lo sport non debba essere esclusivamente schiavo dei risultati, piuttosto un vettore fondamentale per portare avanti opere benefiche». Alla maratona solidale degli sportivi hanno preso parte tutte le figure della piramide sociale, dal presidente al magazziniere, passando per dirigenti, tecnici e calciatori. «Ognuno - aggiunge Demurtas - ha contribuito portando al Fra Locci un prodotto utile che, giovedì, è stato consegnato ai volontari i quali lunedì doneranno tutto ai bisognosi. Dal canto nostro siamo sempre molto attivi in supporto alla comunità». A Tortolì saranno 500 le famiglie destinatarie di aiuti con beni di prima necessità. (ro. se.)

