Il calcio è longevità Ottavio Ana guardalinee a 92 anni 

A vederlo da vicino, Ottavio Ana, arzillo 92enne di Aritzo, sembra un eterno ragazzino con un’energia inesauribile che da decenni lo vede impegnato a 360 gradi nel mondo del calcio e dell’associazionismo. Storico dirigente dell’Aritzo calcio (di cui in gioventù è stato anche calciatore), ma soprattutto simbolo di un’intera comunità, Ana detiene un record che resiste nei tempi. Per l’ex operaio forestale, oltre 1600 le gare nei campionati dilettantistici in cui ha assistito gli arbitri da guardalinee-volontario.

Ancora in campo

Il suo un gesto spontaneo, di cui va fiero e lo appaga tutt’ora in un impegno no-stop. Come quello portato avanti lo scorso sabato, durante la gara fra la neonata Polisportiva Barbagia e l’Orotelli (vinta per 2-1 dai padroni di casa) assistendo il direttore di gara Locci, per 20 minuti, fra la standing ovation di uno “stadio del Vento” troppo piccolo per contenere tutti. Per l’iniziativa, promossa dal presidente della Polisportiva, Mariano Paba, insieme ai dirigenti della società che ingloba anche i paesi di Belvì e Gadoni, diversi momenti di emozione, con Ana che ha risposto ai cori del pubblico, commosso.

La memoria

A distanza di alcuni giorni, per lo sportivo, l’emozione è sempre la stessa e mentre passeggia nel giardino della Comunità alloggio Sant’Ignazio, in cui risiede da tempo, si riannodano anni di ricordi indelebili. «Ho visto nascere il calcio locale e sul territorio - racconta, orgoglioso - erano anni difficili, e pur di non rinunciare alla nostra passione per lo sport, andavamo in trasferta anche a piedi. Non ci fermava nulla e il ricordo dei compagni scomparsi vive nel mio cuore. Il gesto della Polisportiva Barbagia mi ha stupito. Mi hanno portato con loro al campo, coinvolgendomi a partita in corso. È stato bellissimo essere travolto dall’affetto della gente, sapevo di essere stimato ma tutto ciò mi ha lasciato senza parole».

Un gesto inaspettato per Ana, tornato in forze dopo un breve stop del calcio locale e ora pronto a riprendere con la sua routine: «Erano alcuni anni, ormai, che non assistevo gli arbitri in gara. La rinascita della Polisportiva che accomuna tre paesi è stata lungimirante. Finalmente si unisce il territorio, abbattendo le divisioni. Un qualcosa che sognavo da tempo. Per questo sarò sempre al fianco di società e atleti, rendendomi disponibile finché avrò forze. Il calcio (ride) è il segreto della mia longevità».

Nel futuro

Ma tziu Ottavio guarda già a un futuro denso di progetti insieme alle nuove generazioni, con cui ha da sempre un rapporto privilegiato: «Nella mia casa al centro del paese - aggiunge Ana - custodisco ben 400 foto sulla storia del calcio locale in più epoche. Sogno di poter realizzare una mostra con la Polisportiva e scrivere un libro che rimanga come memoria ai ragazzi che ogni giorno mi riempiono d’affetto». E mentre stringe tra le mani la sciarpa rossoblu del suo amato Cagliari, svela un sogno che da tempo aleggia nella sua mente: «Mesi fa mi sono armato di bomboletta e cartelloni e ho ribattezzato la piazza del mercato di Bau Ponte in piazza Gigi Riva – aggiunge Ana – spero che il Comune vada a normare il tutto, rendendo lustro a un grande campione».

Non manca di mandare un messaggio anche al capitano rossoblu Leonardo Pavoletti: «È il mio idolo - dice tziu Ottavio - non solo è un grande giocatore che ci ha permesso di tornare in serie A, ma in un’epoca in cui il calcio è spesso impresa lui ha dimostrato di essere un’eccezione».

RIPRODUZIONE RISERVATA