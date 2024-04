«Il calcio contro ogni discriminazione» 

La Junior Tim Cup, torneo giovanile di calcio a 7 promosso dal Lega di Serie A, Tim e CSI alla sua undicesima edizione, sbarca a Cagliari. E il Cagliari ha ospitato, alla Domus, l'incontro dei giovani calciatori dell'Oratorio “San Pietro” di Assemini con Gianluca Lapadula. Che ha raccontato la sua esperienza nel mondo del calcio, sottolineando l'importanza del rispetto e della collaborazione, nello sport come nella vita.

Keep Racism Out

«Il calcio, e più in generale lo sport», ha spiegato Lapadula, «deve essere uno strumento per aiutare l’inclusione e combattere ogni tipo di discriminazione. Il rispetto del prossimo, delle regole, per me sta alla base di tutto». Nell'ambito della campagna #KeepRacismOut (volta a sensibilizzare i giovani sul fenomeno del razzismo e della discriminazione), il numero 9 rossoblù ha risposto alle domande dei giovani calciatori: «Il calcio per me è vita, sin da piccolo sognavo di diventare un calciatore professionista. Prima del calcio metto, però, la famiglia e la scuola. Ho sempre guardato avanti, con in testa il traguardo e la consapevolezza che ero pronto a fare di tutto per raggiungerlo. Ai ragazzi dico: qualsiasi cosa vogliate fare nella vita, inseguite quel sogno con tutto voi stessi, non mollate mai». (al.m.)

