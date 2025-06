Il calcio alla guerra dei piccoli ucraini in fuga dalle bombe 

Dall'Ucraina in guerra alla Gallura dove le bombe sono solo quelle tirate in rete: in campo, nel torneo internazionale di calcio under14 Manlio Selis, diciotto giocatori del Lokomotyv Kyiv, la più antica e promettente formazione giovanile dell'Est Europa, non solo per difendere l'onore della loro squadra, ma anche per rappresentare un Paese che lotta per la libertà e la storia di una generazione che rifiuta di arrendersi. Trentasei ore di viaggio, da Kiev su un bus per raggiungere Cracovia alla volta di Olbia, i giovani ucraini sono scesi nei campi galluresi per dare un calcio alla paura dei bombardamenti e far vincere la forza della loro nazione che resiste agli attacchi russi da quattro anni e che, nel 2024, hanno distrutto anche la struttura in cui si allenavano. Provengono dai territori occupati, Donetsk, Kherson, Kharkiv. Sfollati e accolti dal club presieduto da Alex Yegorov, hanno debuttato in Gallura con la bandiera dell'Ucraina sulle spalle.

Testimonianza

«È stata la prima notte senza coprifuoco per i nostri ragazzi, alla loro prima volta fuori dall'Ucraina», racconta Yegorov, 36 anni, presidente del club Lokomotyv Kyiv. «Sebbene sia stato molto faticoso arrivare fino qui, tra bus per raggiungere l’aeroporto al confine con la Polonia, e due aerei con scalo a Francoforte, ho deciso di partecipare al torneo per regalare ai miei ragazzi cinque giorni di pace e la speranza che la vita continua», aggiunge. Tra loro, due hanno perso il padre nel conflitto, quello di un compagno è disperso da due settimane e per alcuni l'occupazione dei territori è iniziata quando avevano tre anni. Da un anno e mezzo si allenano all'aperto, con temperature che scendono sotto i venti gradi: la mattina del 23 gennaio 2024, un attacco missilistico russo ha distrutto dalle fondamenta il palazzetto in cui giocavano e si preparavano alle partite. Un morto e cinque feriti ma il bilancio sarebbe potuto essere molto più pesante, i giovani calciatori si sarebbero dovuti allenare mezz'ora dopo l'aggressione.

«Al loro arrivo, davanti a tutta quella distruzione, hanno pianto, hanno avuto il terrore che fosse tutto finito», continua Alex. Invece, dice, «i ragazzi hanno ripreso ad allenarsi il giorno dopo e qui a Olbia vogliono farsi portavoce di una resistenza personale e di quella di una nazione che non molla». Una determinazione che è diventata il motto del club con l'hashtag #Loko, sei indistruttibile - Unbreakableloko.

Storia

Il Lokomotyv Kyiv è nato nel 1919 e dagli anni Trenta aveva sede nella struttura rasa al suolo dall'esplosione dove inizialmente si disputavano le partite di calcio tra operai e dipendenti delle ferrovie. Prima dell'attacco, ospitava settecento bambini e ragazzi tra i quali tantissimi sfollati dai territori occupati, di cui quasi la metà ha perso un familiare in guerra.

«Un gruppo di loro, in trasferta per una partita a Kharkiv, nel 2023 ha assistito a un attacco missilistico che ha distrutto il pullman utilizzato per gli spostamenti della squadra», racconta Yegorov. E aggiunge: «Il Lokomotyv Kyiv è più di un club calcistico, è un simbolo di speranza per i bambini ucraini e stiamo portando quella speranza nel mondo». Contro, conclude il presidente del club ucraino, «il terrore quotidiano e l'angoscia di un genocidio mirato a far diventare clandestini i trentacinque milioni di ucraini rimasti dall'inizio della guerra, che ne ha ucciso quasi altrettanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA