Il calcio a 7 fa gol negli alberghi 

Non capita quasi mai, neppure nel mese della Sartiglia e ad agosto, che gli alberghi della città registrino il tutto esaurito. I dati 2022 sul movimento turistico raccontano di una copertura massima, rispetto al numero delle strutture ricettive, che solo a luglio e agosto raggiunge il picco massimo che non supera comunque all’80 per cento. Per questo quel che succederà a giugno sa quasi di un miracolo: i tre alberghi della città per quindici giorni faranno il tutto esaurito. Grazie alla Regione che ha promosso la città di Eleonora capitale europea della “Ifcpf European Championships”, il campionato europea di calcio a 7 per atleti diversamente abili.

L’evento

La manifestazione in programma dal 2 al 10 giugno, ma già dal 29 maggio atleti e tecnici saranno in città per prendere confidenza con gli impianti della Figc a Sa Rodia. Si parla di 300 tra atleti e staff delle otto nazionali in gara: oltre all’Italia, ci saranno Ucraina, Inghilterra, Olanda, Irlanda, Germania, Spagna e Scozia. «Gli europei di calcio a 7 per atleti diversamente abili sono un evento sportivo di indiscusso e riconosciuto prestigio che, con un forte impatto mediatico, possono dare un nuovo impulso al turismo oristanese» spiega l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. Dario Della Gatta, direttore generale della manifestazione, aggiunge: «Auspichiamo che l’evento metta insieme aspetti culturali, turistici e sportivi contemporaneamente. Un ringraziamento alla Regione, al Comune, alla Figc e alla Fispes del presidente Sandrino Porru per aver accolto favorevolmente l’iniziativa». Così l’assessore comunale allo Sport Antonio Franceschi: «La manifestazione di giugno dimostra che si può fare sport ad alti livelli anche a Oristano e insieme fare turismo internazionale con ottimi risultati. Una formula vincente».

I dati

In città l’anno scorso sono arrivate 71.943 persone per 171.738 mila presenze. Vale a dire che mediamente la permanenza è stata di 2,39 giorni. Nel 2019, pre Covid quindi, gli arrivi sono stati 75.107 superiori del 4,41 per cento rispetto al 2022 a differenza delle presenze che l’Osservatorio Turismo Sardegna fissa nel 2019 in 164.578. Nel 2022 ci sono stati meno arrivi ma più presenze del 4,35 per cento. I visitatori hanno soggiornato negli alberghi, B&B, alberghi diffusi e case vacanze più giorni, d a 2,19 si è passati a 2,39. Bene ma non tanto, rispetto ai principali comuni dell’Isola, Oristano anche se in buona compagnia con Cagliari, occupa l’ultima posizione.