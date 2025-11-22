VaiOnline
Al Buoncammino.
23 novembre 2025 alle 00:38

Il Calangianus inguaia il Santa Teresa 

Santa Teresa 0

Calangianus 1

Santa Teresa (4-2-3-1) : Pedelacq; Aylal (4’ st Leeroy), Guglielmone (17’ st Braga), Sanna (36’ st Casu), Traore; Moussa, Owen (43’ st Alluttu); Djedje, Zupel (26’ st Ortiz), Ziani; Carlander. In panchina Ferraro, Montserrat, Sardo. Allenatore Ciarolu.

Calangianus (4-4-2) : Congiunti; Serra (37’ st Giagheddu), V. Secci, Valentini, Dombrovoschi; Asara, F. Mamia, La Rosa (43’ st Tamponi), Moreo (35’ st Pirina); Perez (31’ st Saiu), Mauro. In panchina Coscione, Delogu, Concas, Spano, Maestu. Allenatore Marini.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Rete : st 24’ Perez.

Note : ammoniti Traore, Zupel, Braga, Ortiz, Carlander (S), Moreo, F. Mamia, Serra (L). Recupero: 2’ pt-6’ st. Spettatori circa 400.

Santa teresa Gallura. Grazie al gol di Perez il Calangianus espugna il Buoncammino e si aggiudica il derby gallurese dell’11ª giornata di Eccellenza contro il Santa Teresa. Dopo un primo tempo avaro di emozioni la partita si decide nella ripresa quando gli ospiti, dopo aver impegnato in avvio Pedelacq, passano alla seconda occasione con Perez prima della mezz’ora su spunto di Moreo.

