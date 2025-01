il calangianus in dieci uomini conquista il pari con il li punti 

Calangianus 0

Li Punti 0

Calangianus (3-5-2) : Congiunti, Putzu, Secci, Perez, Dombrovoschi, Ciganha, La Valle (28’ pt Carlander), Demurtas, Saiu, Tusacciu (34’ st Asara), Kassama. In panchina Inzaina, Casula, Giorgi, Ghisu, P. Serra, Nieddu, Mamia. Allenatore Marini.

Li Punti (3-5-2) : Pittalis, Formichelli, Fresu (30’ st Castigliego), Centeno, M. Serra, Salas, Dieni, Barbieri, Guisse, F. Oggiano, Murgia (40’ st M. Oggiano). In panchina Lopez, Burone, Manca, Sechi, Cirotto. Allenatore Salis.

Arbitro Fronteddu di Nuoro.

Note : espulso Saiu; ammoniti Murgia, Perez, Dombrovoschi.

Calangianus. La prima gara casalinga del nuovo anno porta in dote al Calangianus solamente un punto. In inferiorità numerica per un’ora di gioco, per l’espulsione di Saiu alla mezz’ora, i giallorossi non sono riusciti a far breccia nella difesa del Li Punti. I sassaresi, dal canto loro, hanno provato a sfruttare il vantaggio dell’uomo in più ma nelle poche volte in cui sono riusciti ad andare al tiro è stato Congiunti a disinnescare le loro iniziative.

Nella prima frazione sono davvero poche le emozioni: la già citata espulsione e una bella conclusione di capitan Tusacciu al minuto 32. Più verve in avanti nel corso della ripresa: al 5’ Congiunti para su Barbieri, mentre al 6’ e 11’, Carlander prima e Kassama dopo, concludono a lato. Al 21’ pericolo dalle parti di Pittalis ma senza effetti. Dalla parte opposta è attento il portiere sulla conclusione al 25’ del sempre insidioso Fabio Oggiano.

