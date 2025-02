Il Calangianus fa festa all’88’ ribaltando il Villasimius 

Calangianus 2

Villasimius 1

Calangianus (3-5-2) : Congiunti, Putzu, Secci, Perez, Dombrovoschi, Asara, Saiu (24’ st Sambiagio), Demurtas (44’ st Delogu), Tusacciu, La Valle (34’ st Casula), Ruiz Sanchez. In panchina Inzaina, Bamba, Giorgi, F. Mamia, Serra, Nieddu. Allenatore Marini.

Villasimius (4-3-3) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Ganzerli, Arnaudo, Argiolas, Melis, Igene (31’ st Oli Oro), Valentini (26’ st Pucinelli), Beugre. In panchina Gonzales, Mastino, Vitale, Fernandez, Ragucci, Marci, Miranda. Allenatore Manunza.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : pt 15’ Beugre, 28’ Ruiz Sanchez; st 43’ Putzu.

Note : ammoniti Loi, La Valle.

CALANGIANUS. A digiuno di vittorie e gol da 4 partite (compresa quella rinviata a Iglesias, che si giocherà mercoledì), il Calangianus ritrova il successo battendo al “Signora Chiara” il Villasimius. In svantaggio al 15’ per il gol ospite di Beugre forse viziato da un fallo non ravvisato dall’arbitro, i giallorossi pareggiano al 28’ col nuovo arrivato, ma vecchia conoscenza giallorossa, Ruiz Sanchez, che dopo aver agganciato la sfera si gira e scarica in rete. Nella ripresa le squadre provano a superarsi ma nessuna delle due, per la bravura dei portieri e un po’ di imprecisione, riesce a far breccia. Al 43’ però, dopo uno scambio da manuale Tusacciu-Putzu, quest’ultimo in diagonale regala tre punti ai suoi.

