Il calangianus espugna tempio ed è più vicino alla salvezza 

tempio 0

Calangianus 1

Tempio (4-3-3) : Izzo, Sanna, Arca, Lotcikovs, Gomez, Dias, Bulla, Roccuzzo, Igene (16’ st Virdis), Donati (36’ st Masia), Sabino. In panchina Truddaiu, Zappareddu, Manchia, Coradduzza, Pittalis, Pinna, Nurra. Allenatore Cantara.

Calangianus (3-5-1-1) : Forzati, Putzu, Occhioni, Asara (29’ st Secci), Dombrovoschi, Sambiagio (4’ st Tusacciu), Camara, Ruiz (33’ st Barbuio), Belloni (49’ st Gori), Ciganha, Del Soldato (11’ st Fiorotto). In panchina Inzaina, Ena, Delogu, Santoro. Allenatore Malu.

Arbitro : Sari di Alghero.

Rete : 44’ st Camara.

Tempio. All’ultimo respiro. Il Calangianus fa sua la “stragallurese del Limbara”: a un minuto dal 90’, sugli sviluppi del primo e unico angolo battuto dai giallorossi, si crea una mischia in area e dopo un rinvio corto la palla giunge a Camara che spedisce in fondo al sacco il gol del successo.

Nel primo tempo i padroni di casa esercitano una certa supremazia territoriale senza, però, creare grossi pericoli. Nella ripresa il derby, molto corretto sia in campo che sugli spalti, decolla offrendo anche un buon spettacolo. La parte del leone la fa il bravo ed esperto portiere Forzati determinante in un paio di occasioni: al 20’ devia una rabbiosa conclusione di Virdis, al 28’ devia sulla traversa il tiro di Bulla.

Al triplice fischio gioia fra i calangianesi per la vittoria, fondamentale per la salvezza. Dall’altra, il rammarico dei tempiesi per aver perso la prima gara in casa. Sono così scivolati al terzo posto nella griglia playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA