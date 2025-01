Il Calangianus con Kassama spegne i sogni dell’Alghero 

Alghero 0

Alghero (4-3-3) : Gobbi, Pireddu (41’ st Monti), Spanu, Kamana, Manunta, Brboric (38’ st Pinna), Mula, Mereu, Baraye, Marco Carboni (30’ st Manuel Sanna), Scognamillo. In panchina Piga, Meloni, Francesco Sanna, Delizos, Scanu, Fois. Allenatore Gian Marco Giandon.

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, Putzu, Secci, Perez, Dombrovoschi, Ciganha, La Valle (47’ st Giorgi), Demurtas, Saiu (30’ st Vassidiki), Sanbiagio (44’ st Serra), Kassama. In panchina Inzaina, Carlander, Asara, Ghisu, Nieddu, Marrazzo. Allenatore Simone Marini.

Arbitro : Giacomo Attanasio di Milano.

Rete : 29’ st Kassama.



Alghero. Il Calangianus sbanca il Pino Cuccureddu di Alghero per 1-0 al termine di una partita che ha visto le squadre affrontarsi a viso aperto, con una buona carica agonistica. Un match che poteva prendere anche la direzione opposta: c’era la sensazione che chi avesse segnato per primo avrebbe conquistato l'intera posta in palio.

Al 74’ l’azione che decide il match: Kassama controlla palla sulla destra, si accentra e dai venti metri scarica un gran tiro che si insacca sotto la traversa. Gli ospiti festeggiano i primi tre punti del 2025, mentre per i padroni di casa salgono a sette le domeniche senza vittorie.



