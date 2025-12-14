Il Calangianus cala il tris per la Nuorese è notte fonda 

CALANGIANUS 3

NUORESE 0

Calangianus (4-5-1) : Coscione, Serra, Secci, Valentini (44’ st Delogu), Dombrovoschi, Giagheddu, Tusacciu (35’ st Saiu), La Rosa, Moreo (35’ st Zannetti), Perez (31’ st Asara), Mauro (48’ st Inzaina). In panchina: Congiunti, Tamponi, Pirina. All. Marini.

Nuorese (4-3-3) : Mascia, Floris (15’ st Demurtas), Catte, Puddu (37’ st Piredda), Dessolis, Carraro, Cocco, Cossu (23’ st Caddeo), Caggiu, Argiolas (44’ st Todde), Manca. In panchina: Ruggiu, Tanda, Filia, Contu, Aru. All. Bonomi.

Arbitro : Arrigoni di Ravenna.

Reti : 20’ pt Mauro, 24’ pt Perez (r), 41’ st Valentini.

Note : espulso Dombrovoschi (doppio giallo); ammoniti Manca, Carraro, Secci.

Calangianus. Il Calangianus indossa l’abito della festa, e con un sonoro 3-0 batte la Nuorese, presentatasi in Gallura nelle vesti di vice capolista. L’avvio non lascia presagire nulla di quello che poi è accaduto: nei primi 19’ gli uomini di Bonomi si muovono con padronanza e buona tecnica individuale, colpendo anche un palo con capitan Cocco.

Ma la chiave di volta dell’incontro giunge al 20', quando Mauro in contropiede, capitalizza un perfetto lancio di Secci, e porta in vantaggio i giallorossi. A questo punto la Nuorese sembra uscire di partita. Già detto del vantaggio, ecco il raddoppio: sacrosanto rigore (24’), poi trasformato da Perez. Nella ripresa locali in 10, dall’undicesimo minuto, ma nonostante ciò, arriva anche il terzo spettacolare gol con Valentini, a suggellare la miglior prova vista finora al “Signora Chiara”.

