Il Cai vuole adottare la prima tappa del Selvaggio Blu 

Inserire il primo tratto del trekking Selvaggio Blu, da Pedra Longa fino a Punta Giràdili, nel Progetto Nazionale del Club Alpino Italiano “Adotta un sentiero”. E’ l’obiettivo della sezione nuorese del CAI, che in questi giorni sta lavorando alle fasi iniziali del Progetto. Alcuni soci della sezione, Matteo Marteddu, Giulio Mingioni, Luca Dettori e Antonello Ruiu hanno percorso il tratto da Pedra Longa a Punta Giradili. «Si tratta di un progetto – spiegano i promotori – relativo ai sentieri che raccolgono storie di lavoro, di frequentazioni antiche, di ambiente conservato, di cultura e stili di vita che hanno forgiato generazioni». L’inserimento del sentiero prevede come primo passo il coinvolgimento del Comune di Baunei. «Ho sentito ieri promotori del progetto - spiega il sindaco di Baunei Stefano Monni – e presto avremo una comunicazione ufficiale». «Come Sezione CAI Nuoro abbiamo intenzione di fornire un servizio alle istituzioni e agli escursionisti - precisa Marteddu, alimentando percorsi in sicurezza, conoscenze e documentazione realizzata con strumenti di rilevazione e tracciamento di ultima generazione». Il progetto “Adotta un sentiero” prevede il rispetto di regole semplici e non invasive: impegno periodico di monitoraggio, documentazione Gps e foto, descrizioni, comunicazione di eventuali criticità e ostruzioni rilevate sul piano di calpestio.

