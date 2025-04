Il Cai: Tarè e Praidas sono nuraghi gemelli 

Praidas a Villagrande, Tarè a Ilbono, due siti archeologici unici. Dal Cai Ogliastra arriva la proposta di gemellaggio ai comuni. Il primo in posizione di vedetta sulla cima montuosa di Praidas, su torrioni di porfido rosso, il secondo sulla cima di Tarè allunga lo sguardo direttamente sulla costa. Due villaggi simili nelle architetture, costituiti da diverse capanne. Su Tarè, raggiunto spesso dagli escursionisti Cai, si è già realizzato il sentiero con la segnaletica con un intervento su progetto del comune di Ilbono e con il successivo accatastamento nella Rete Escursionistica di Sardegna, per il quale c’è stato l’impegno di Forestas e del Cai.

Domenica su schema consolidato del Cai, circa 50 escursionisti si sono ritrovati sotto i lecci del bosco di Santa Barbara alla scoperta di Praidas. A dirigerli Nicola Secchi, Cecilia Staffa, Barbara Pistis, Claudia Pirarba, Giacinto Staffa, Giorgio Buttau, Rita Scudu. Primo impatto con la tomba dei giganti e poi sul sentiero reso fruibile dal lavoro del cantiere Forestas, tra sorgenti e fonti ricche d'acqua sino alla maestosa cima di Monte Orguda.

«Scarponi, zaino e fatica» dice Matteo Marteddu del Cai Sardegna «producono l’impegno di proporre ai sindaci di Ilbono e Villagrande il gemellaggio tra Tarè e Praidas. Le ragioni scientifiche ci sono tutte, i sentieri nuovi sulle vecchie tracce di collegamento, grazie a Forestas, sono già in sé patrimonio comune. Il Cai Ogliastra, come sezione autonoma che sta per vedere la luce, potrà formulare la proposta concreta».

RIPRODUZIONE RISERVATA