Il Cai promuove il rifugio Lampathu 

Nuova offerta turistica per l’escursionismo montano d’Ogliastra. Collocato nel Supramonte di Urzulei, il rifugio Lampathu, a 955 metri, diventa punto di accoglienza in prossimità del sentiero Italia Cai. Comunicazione con relativa targa e timbro sono arrivati nei giorni scorsi direttamente dalla sede centrale di Milano del Club alpino italiano. Lampathu è l’unico punto rifugio in Sardegna inserito nel nuovo portale nazionale Cai “Prenota il tuo rifugio”, finanziato dal ministero del Turismo. Si tratta di una struttura comunale affidata per la gestione a un imprenditore del paese. Per decenni abbandonata, la casa che un tempo ospitava gli operai della vicina cava per l’estrazione del calcare e del granito ora è punto di riferimento per gli escursionisti in arrivo da ogni parte d’Europa. (ro. se.)

