Il Cai adotta Monte Tarè,  nella rete il sentiero nuragico 

Sul monte Tarè nascerà il primo esempio concreto di sentiero di collegamento con un sito archeologico di importanza regionale. Ieri mattina sul monte, già al centro di un intervento congiunto del piano di sviluppo rurale e piano d’azione Gal Ogliastra, il presidente del Cai Sardegna Matteo Marteddu, Tonino Ladu presidente del Cai Nuoro e alcuni soci hanno incontrato il sindaco di Ilbono Giampietro Murru per parlare del possibile accordo Comune-Club Alpino Italiano. L’obiettivo è posizionare la segnaletica secondo gli standard Cai e inserire il sentiero certificato nella Res (Rete escursionistica di Sardegna). Un incontro istituzionale inusuale fuori dalle mura del municipio sulla cima del Tarè, nelle vicinanze di un villaggio nuragico. «Potrà configurarsi come primo esempio di Archeo-Cai – dicono Marteddu e Ladu – in accordo con il Comune il sentiero avrà la segnaletica con le bandierine orizzontali, le frecce direzionali e le tabelle esplicative e didattiche». Il Cai fornirà il suo fondamentale contributo per migliorare la fruibilità del cammino. Il comune provvederà, eseguiti i lavori, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero percorso. «Un’attenzione specifica - spiega Murru - alle esigenze dell’oggi, dei flussi per la mobilità lenta, sul monte Tarè che per le sue caratteristiche morfologiche e ambientali, è tra i più suggestivi d’Ogliastra». A breve l’accordo tra amministrazione comunale e Club Alpino Italiano verrà formalizzato.

