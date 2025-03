Il Cai adotta il sentiero fino a Punta Giradili 

“Adotta un sentiero”, progetto diffuso in tutta Italia, mette a segno colpi importanti anche in Ogliastra. Questa volta riguarda uno degli scenari più suggestivi: da Pedra Longa a Punta Giradili, nei primi tornanti del Selvaggio Blu. Un tratto segnalato da un gruppo di soci Cai da circa un anno, diventato domenica il percorso della settima escursione. Hanno preso parte circa sessanta partecipanti, guidati dai soci di Baunei, Martina Loi, Sergio Loi e Ivan Puddu, con la partecipazione dei dirigenti Tonino Ladu e Nicola Secchi. Si sono ritrovati di buon mattino sotto il grande carrubo di Pedra Longa, per poi inoltrarsi lungo il tracciato del Selvaggio Blu, denso di panorami mozzafiato. «Ci aspettiamo che arrivino dai soci sempre più proposte di adozione di sentieri», dicono dal Cai. Si tratta di azioni semplici ma concrete: monitorare e segnalare eventuali problemi riscontrati durante la frequentazione del percorso, raccogliere documentazione fotografica e tracciati Gps, rimuovere piccoli ostacoli, tagliare frasche di vegetazione invadente, erbacea o arbustiva, e realizzare interventi minimi». L’impegno, come scrivono i soci nella lettera inviata al sindaco di Baunei, Stefano Monni, è quello di informare Comune e sezione di appartenenza. (f. me.)

