Il cagnolino bianco cerca una famiglia 

Compagnia e lealtà assoluta: è questa la grande contropartita che si riceve quando in casa si fa spazio a un cane.

Un bell’esemplare bianco lo vediamo nella foto in alto a sinistra: buonissimo, speciale, attende da tempo di trovare una famiglia che lo accolga. È un maschio dell’età di cinque anni, non ha alcun problema nell’andare al guinzaglio, è compatibile con tutte le femmine, sterilizzato, ovviamente vaccinato e con test negativi. Chi lo vuole come compagno di vita, telefoni al 329.8277.492.

Ci sono poi tre cuccioli (ne vediamo uno in alto a destra) di dogo sardo: hanno tre mesi di vita. Tenaci e fedeli, cercano chi li accolga in casa pronti a restituire amore. Per adottarli, dopo la procedura di pre e post affido: Lemon 328.844.4605, Ginn 348.424.3097, Whisky 348.134.9976.

Poi c’è una gattina (in basso a sinistra) rimasta da sola, dopo che la sua padrona si è dovuta trasferire per ragioni di cure mediche. Cerca qualcuno che la voglia adottare: è una femmina, ha cinque anni ed è sterilizzata. Chi vuole accoglierla, chiami al 379.2920.168.

In basso a destra vediamo una cagnolina cieca e frastornata dalla vita nel rifugio Amici degli animali di Gonnosfanadiga. Cinque chili di peso e di dolcezza, cerca ora una famiglia. Se ne occupa Caterina, telefono 348.699.5817.

