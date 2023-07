Il cagliaritano Giuseppe Collu arbitrerà in A  

La sezione Aia di Cagliari porta un arbitro in Serie A e B. Giuseppe Collu è stato promosso nella Can in occasione delle nomine per la nuova stagione, arrivate ieri da parte dei vertici arbitrali: diventa il secondo direttore di gara sardo in organico dopo il sassarese Antonio Giua, residente a Calangianus ma della sezione di Olbia e arrivato nel massimo livello quattro anni fa. Finora il fischietto cagliaritano, classe ‘90, aveva diretto partite sino alla Serie C, per ultima la semifinale di ritorno dei playoff fra Cesena e Lecco lo scorso 8 giugno finita con la vittoria ai rigori dei blucelesti poi promossi in Serie B (ma ancora alle prese con la questione iscrizione). Collu, che sarà anche premiato venerdì ad Arborea in occasione del Gran Galà del calcio sardo organizzato dal Comitato Regionale, non è l’unico sardo a passare nella Can: con lui, promozione pure per l’assistente Khaled Bahri, della sezione di Sassari e tre anni più grande.

La promozione

Collu è entrato a far parte della Can C, che si occupa delle competizioni organizzate dalla Lega Pro, nella stagione 2018-2019. Nell’ultimo anno ha diretto ventiquattro partite: spiccano, oltre alla semifinale, anche un’altra gara dei playoff (Pescara-Virtus Verona del 22 maggio), l’andata dei playout Albinoleffe-Mantova il 6 maggio e la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Roma lo scorso 25 aprile a Salerno. Inoltre è stato più volte designato come quarto ufficiale in partite dell’ultima Serie B.

In passato della sezione di Cagliari fra A e B hanno fatto parte l’arbitro Bruno Tuveri (fino alla B, anni Ottanta) e gli assistenti Maurizio Caddia, Antonio Conti, Giovanni Corda e Piergiuseppe Farneti, quest’ultimo anche internazionale. Nella Can C è stato promosso l’arbitro Enrico Cappai (sezione Cagliari), mentre nella Can D sono saliti gli arbitri Salvatore Fresu (Sassari), Federico Isu (Cagliari) e Andrea Senes (Cagliari) assieme agli assistenti Luca Casula (Carbonia), Giacomo Sanna (Cagliari) e Francesco Serusi (Oristano).

