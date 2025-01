Un Cagliari superlativo mette il bavaglio al Milan e rovina la festa in casa ai vincitori della Supercoppa. Primo tempo in controllo per il Cagliari. L’equilibrio si rompe al 51’ con Morata ma al 55’ arriva il pareggio di Zortea, favorito da una papera di Maignan. Grande prestazione di Felici, da urlo quella di Caprile, all’esordio tra i pali. Gestione perfetta di Nicola, che si gode un punto pesantissimo.