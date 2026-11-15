La Womentis vola in vetta all’Eccellenza: la quaterna di Serra e la rete di Picciau, confezionano il rotondo 5-0 sulla Futura Calcio Sales. L’Ossese invece rallenta nella trasferta ad Arzachena. Contro le smeraldine (a segno con doppio Lupo e Sau) termina 3-3: la doppietta di Battaglia e la rete di Fiori non bastano alle bianconere per conquistare la quarta vittoria. Col minimo scarto e con il solito gol di Shaheen nella ripresa, la Real Sun Service sbanca il campo dell’Ilvamaddalena e accorcia sul secondo posto. Soffre ma vince il Cagliari: la tripletta di Gasmi nel primo tempo illude le rossoblù che devono fare però i conti col ritorno di un ottimo Atletico Uri. Pintus e un rigore di Manai non completano la gagliarda rimonta giallorossa e nella ripresa le cagliaritane arrotondano con Figus e ancora con Gasmi: finisce 5-2 al Crai Sport Center. Primo sorriso nell’unica sfida del sabato per la Gioventù Assemini: le cagliaritane si sono imposte a domicilio sul Simaxis per 3-0, grazie alle reti di Martignoni, Pinna e Atzori. Hanno riposato Marzio Lepri e il Tortolì, che la settimana scorsa ha ufficializzato il nuovo tecnico Daniele Salerno, al posto di Marcello Guerriero.

Tris

Arriva il secondo successo nel Girone A di Serie C per l’Atletico Uri. Marikano, Arca e un rigore di Congia piegano il Torino per 3-1 e lanciano le giallorosse a sei punti, agganciando proprio le granata al settimo posto. Torres sconfitta invece a Meda contro la capolista. Le sassaresi escono battute dalla trasferta lombarda con un perentorio 5-0, e restano con un punto in classifica. (a. z.)

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