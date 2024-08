Il Cagliari vira su Thorstvedt 

Meno sette alla fine, il calciomercato delle mille voci inizia a cercare certezze e conferme. Il Cagliari è pronto a dare l’assalto al trequartista, ma senza abbandonare l’idea di cessioni anche pesanti che possano alleggerire il monte ingaggi e favorire acquisti, leggi Gianluca Gaetano, al momento improbabili. E alla lista dei giocatori inseguiti per stare a ridosso delle punte si aggiunge un nuovo nome, quello del trequartista norvegese Kristian Thorstvedt, che potrebbe sbarcare in Sardegna in un’operazione che andrebbe a coinvolgere Antoine Makoumbou e Gianluca Lapadula.

Maxi operazione

Galeotto fu il contatto tra Cagliari e Sassuolo per Simone Scuffet. I neroverdi, alla ricerca di un portiere, avevano bussato alle porte rossoblù mettendo sul piatto della bilancia Stefano Turati, rientrato dal prestito biennale al Frosinone. Operazione arenatasi per lo scarso entusiasmo mostrato da Scuffet a trasferirsi in B, mentre Turati è ormai a un passo dal Monza. Ma le società hanno continuato a parlare, perché in Emilia si cercano certezze per l’assalto alla A. E due certezze sono ritenute Makoumbou e Lapadula, giocatori che, per diversi motivi, il Cagliari lascerebbe partire. Magari inserendoli in un affare che porterebbe a fare il percorso inverso Thorstvedt, classe ’99, che avrebbe già dato il consenso al passaggio in rossoblù. Affare tutt’altro che facile, per le valutazioni che il Cagliari dà a Makoumbou e Lapadula e quella data dal Sassuolo al norvegese. Si tratta, magari staccando le operazioni. Perché l’uscita di uno tra il congolese (che piace anche all’estero) e l’italo-peruviano darebbe una grossa spinta come monte ingaggi. E il Cagliari potrebbe tornare alla carica col Napoli per Gaetano o con la Fiorentina per il ceco Barak, ammesso e non concesso il naufragio dell’operazione Thorstvedt. Senza dimenticare che, in caso di partenza di Lapadula, servirebbe un suo sostituto, con i soliti nomi sul taccuino, Cheddira e Okereke in primis.

Pressing rosanero

E il Cagliari potrebbe ulteriormente far scendere le spese per l’ingaggio in caso di partenza di Wieteska. Il polacco, dopo le prestazioni con Carrarese e Roma, sembrava aver finalmente guadagnato posizioni. Ma la proposta del Palermo (prestito con diritto di riscatto) sembra esser stata accolta dal club rossoblù, che lì dietro si sente al sicuro. Si va avanti, anche se resta da convincere Wieteska a scendere tra i cadetti.

Altre operazioni

A proposito di uscite, ieri il Cagliari ha ufficializzato il passaggio di Di Pardo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione al Modena. Ceduto il giovane Simonetta al Como, ma il giocatore resterà ancora un anno in prestito nella Primavera rossoblù. Si cerca una sistemazione a Jankto (che potrebbe giocare nella MLS statunitense) e Pereiro, che potrebbe tornare in Serie B, magari in prestito, ma in questo caso prolungando il contratto in scadenza tra un anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA