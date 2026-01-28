Il Cagliari vicino al difensore Raterink  

Il Cagliari sta provando a portare in rossoblù, a titolo definitivo, Othniël Raterink, terzino destro del De Graafschap, serie B olandese. Per il clase 2006 c’è stato un primo approccio da parte del ds Guido Angelozzi, la richiesta è di circa un milione di euro. Raterink ha giocato in questa stagione 24 gare tra campionato e coppa, segnando 3 gol. Ieri è arrivata l’ufficialità per prestito secco di Nicolò Cavuoti al Bari fino a giugno. Il centrocampista si è messo in evidenza soprattutto in Coppa Italia dove ha segnato il rigore decsivo contro la Virtus Entella. Poi un gol, sempre in Coppa Italia, nel 4-1 contro il Frosinone. In campionato ha avuto poco spazio, 4 presenze da subentrante.

Prosegue la preparazione in vista della sfida con l’Hellas Verona. Ieri i rossoblù, prima di scendere in campo, hanno fatto gli auguri a Fabio Pisacane che ha spento 40 candeline. Il gruppo ha poi eseguito esercitazioni sul possesso palla per poi chiudere con una partita a campo ridotto. Agustín Albarracín ha svolto l’intero allenamento, mentre Alessandro Di Pardo ha dovuto lavorare parzialmente per un affaticamento muscolare. Il terzino è comunque in uscita verso la Sampdoria. Per questa mattina è previsto un nuovo allenamento al Crai Sport Center.

