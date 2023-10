Il Cagliari va sempre più a fondo  

Buio alla Domus. L’uno-due della Roma schianta il Cagliari, nel secondo tempo i giallorossi ne fanno altri due e la partita termina virtualmente al 58’. Poi, una malinconica attesa del fischio finale, interrotta dal rigore trasformato da Nandez a 3’ dalla fine. Prova sconcertante dei rossoblù, con errori da categoria inferiore e disattenzioni in serie. Il momento è difficilissimo: dalla società massima fiducia a Ranieri, i giocatori in silenzio, l’ultimo posto di una classifica che fortunatamente non si è sgranata in basso. Ora la sosta.