Il Cagliari va piano ma c’è fiducia Rossoblù primi nei “legni”: cinque 

Un pareggio con la Roma, una frenata – e un punto – col Como, la sconfitta di Lecce e dopo la sosta per dare spazio alle nazionali, il passo falso interno e chiassoso con il Napoli. Alla vigilia, si gioca domani, di una partita-salvezza con l’Empoli. Troppo presto parlare di scontro per evitare gli ultimi tre posti? No, perché la squadra di Nicola deve costruire il suo presente ma soprattutto il suo futuro proprio su queste partite.

Numeri alla mano, e dopo un’indecorosa parentesi di confronto fra le tifoserie (chissà se adesso è chiaro che gli ultras del Napoli non devono arrivare fino allo stadio), il Cagliari è fra quelle che hanno reso meno: un gol fatto (col Como, rete di Piccoli), e sei reti al passivo, due sconfitte consecutive di cui una bruciante, quella di Lecce. Il progetto di Nicola, calcio verticale, spinta sulle fasce e palle dentro quanto più possibile, si sta scontrando con due fattori di cui il calcio si nutre: l’avversario e le statistiche. Il Cagliari ha due primati, quello dei legni colpiti (cinque), ovvero quei pochi centimetri che possono cambiare la classifica, e della distanza coperta negli scatti. Per il resto, si ava avanti con fiducia e ottimismo, Nicola i segnali li vede meglio di altri.

Chi sale

Il gioco di Nicola ha bisogno di spinta, applicazione e ricerca della precisione. Spinta significa fisicità, corsa, e ora che il tecnico ha recuperato Zortea, potrebbe ricevere dal terzino l’energia che serve per il salto di qualità. In difesa, l’impatto di Mina si sente e si vede, a sinistra Luperto è una sorta di garanzia, lo abbiamo perfino visto cercare un gol pazzesco con una torsione da punta vera. Marin, salvo una flessione davanti al centrocampo alieno del Napoli, è il meglio che c’è sul menu fino a oggi. Augello supera la sufficienza, i suoi cross continuano a creare pericoli e anche nell’uno contro uno non demerita. Piccoli è l’uomo più pericoloso del Cagliari, presente sempre, non molla una palla, le prende e le rende però ora servono i gol.

Chi scende

Zappa? Gioca sempre, Nicola lo utilizza perché uno dei pochi oggi a garantirgli le due fasi, ma dietro dalla sua parte ogni tanto succede qualcosa. Azzi ha la gamba giusta per spingere, sa anche tirare ma il suo posto è a rischio per Zortea, a meno che Nicola non lo metta in ballottaggio anche con Augello. Scuffet ha commesso un errore importante, non tanto per la rete subita ma per la sua non straordinaria propensione a giocare con i piedi. Luvumbo, lo ripetiamo, è un gatto imbizzarrito che ne combina una ogni minuto, le sue accelerazioni possono essere devastanti, però mancano i gol. Deiola è un soldato importante, tuttavia in questo possibile rimescolamento di volti e ruoli, con l’inserimento di Gaetano e il recupero di Prati, rischia il posto.

La novità

Gaetano è la chiave, in questo momento, perché nella quarta gara in casa su cinque la verticalità e le sue idee potrebbero essere decisive. Come giocherà Nicola? Quattro in mezzo, più Gaetano e una punta? Lo sapremo un’ora prima del match.

RIPRODUZIONE RISERVATA