Il Cagliari va oltre Gaetano e pensa a Traoré e Casadei 

Dall’addio alla speranza, il filo che lega il Cagliari e Gianluca Gaetano è teso, tesissimo, ma ancora resiste. Perché ieri, quella che doveva essere la giornata per il via libera del trasferimento del giocatore dal Napoli al Parma, si è trasformata invece nella giornata del “Grande Freddo”. Perché la proposta dei gialloblù per Gaetano, acquisto a titolo definitivo per 8 milioni, con altri 2 di bonus e una percentuale sulla futura cessione, è stata rispedita al mittente dal presidente De Laurentiis, che di milioni ne vuole 12. Nel frattempo, l’agente del fantasista, Mario Giuffredi, chiude ai gialloblù: «O va al Cagliari o resta al Napoli».

In bilico

Su queste basi, l’incontro tra i ds Manna e Pederzoli non si è tenuto, con Gaetano che resta a Napoli da separato in casa, visto che Conte è stato chiaro nel considerarlo fuori dal suo progetto. Una fumata grigia tendente al nero che tiene vive le speranze del Cagliari. Fino a un certo punto, però, perché il club rossoblù non può rilanciare la proposta del Parma, andando oltre cifre al momento irraggiungibili. Ecco perché il Cagliari resta fermo sulle sue posizioni (prestito oneroso e riscatto legato alla salvezza) e attende. Ma guardandosi intorno, alla ricerca di alternative. Non il laziale Cancellieri, considerato più un esterno che un trequartista. E così nella lista dei papabili c’è Cesare Casadei, 21 anni, stellina dell’Under 21 azzurra ed emigrato di lusso in Premier, dove è stato portato dal Chelsea, ma anche all’ivoriano Hamed Traoré, 24 anni, del Bournemouth, lo scorso anno proprio al Napoli.

Sprint Okereke

Il trequartista è la priorità, ma si lavora anche sul settore attaccanti. Dove tutto è legato al futuro di Gianluca Lapadula. L’italo-peruviano si allena regolarmente con i compagni, ma sa che da un momento all’altro potrebbe arrivare la chiamata giusta. Il Pisa gli propone ponti d’oro (triennale a circa 1,3 milioni a stagione più bonus legati a gol e assist), ma manca l’accordo col Cagliari, che vuole monetizzare e chiede almeno 2 milioni. Se Lapadula dovesse andare a giocare sotto la torre pendente, il ds Bonato sembra andare deciso sul nigeriano David Okereke, 26 anni, di proprietà della Cremonese, cui è legato da un ultimo anno di contratto. Troppo alte le richieste per Cheddira, Okereke (14 reti in A tra Venezia e Cremonese, a secco lo scorso anno a Torino) arriverebbe a titolo definitivo per poco meno di 2 milioni. Tra le alternative per l’attacco va invece eliminato l’angolano M’Bala Nzola, che la Fiorentina sta spedendo in Francia, al Lens.

Questione portieri

Mentre Nicola aspetta ancora un terzo, sembra ormai sfumata la possibilità di un trasferimento al Milan di Simone Scuffet. Il Cagliari ha rigettato la richiesta di un acquisto in prestito per quello che è il suo portiere titolare, con i rossoneri che, a questo punto, potrebbero decidere di puntare come dodicesimo sul giovane Torriani. Per chiudere il terzetto alle spalle di Scuffet e Sherri, resta viva l’ipotesi Berisha.

