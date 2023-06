«Il Cagliari un ostacolo gigante, ma siamo pronti» 

«Il Cagliari è un ostacolo gigante ma i ragazzi vedono il traguardo, proveremo a vincere la partita, adesso siamo un tutt’uno». Suona la carica l’allenatore del Bari Michele Mignani, in vista de match col Cagliari. Il tecnico dei pugliesi ha anticipato la conferenza stampa per poter volare in Sardegna oggi, subito dopo l’allenamento mattutino. Se per gli addetti ai lavori il Cagliari è il favorito, per Mignani no. «Ognuno ha le proprie idee», la premessa. «Certo, se si prendono in esame i due allenatori non c’è partita», ci scherza su. «Ranieri ha una storia importante. Lo stesso Cagliari l’anno scorso era in A. Viene da un percorso in continuo crescendo, ha perso solo una delle ultime diciotto gare. Noi siamo una neopromossa, abbiamo entusiasmo e continuità, ma adesso si azzera tutto», tiene a precisare Mignani: «I miei ragazzi hanno dimostrato di non avere paura di nessuno».

Rossoblù nel mirino

L’allenatore del Bari ancora sull’avversario: «Il Cagliari è una squadra forte. Lapadula è il capocannoniere del torneo, Pavoletti un lusso per la categoria. E ancora Nandez, Luvumbo, Rog. Hanno un allenatore che ha vinto lo scudetto. Altro che gabbia per fermare il Cagliari, ci vorrebbe il carcere. Ma, ripeto, abbiamo dimostrato di non aver paura di nessuno».

L’obiettivo

«Un pochino dovranno essere preoccupati anche loro, insomma. Bisogna stare molto attenti a non subire e dobbiamo essere pronti per far male». Effetto Domus? «Conosco bene l’ambiente di Cagliari. Sarà una partita durissima e molto fisica. Ma il nostro primo obiettivo sarà andare a vincere». Sugli acciaccati: «Di Cesare? Vedremo. Per come conosco i miei giocatori e per come li ho visti penso che arriveranno in grande forma». Folorunsho? «L’ho apprezzato sempre, soprattutto nell’ultimo periodo. Si è messo a disposizione pur non essendo al 100%, ha preferito la causa comune piuttosto che sé stesso».

