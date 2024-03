«Il Cagliari un orgoglio. Non è stato facile andar via» 

Una rimpatriata “made in Sardinia” nel cuore della Brianza: l’ex rossoblù Andrea Carboni, ora difensore del Monza, e l’altro ex Francois Modesto, ds dei lombardi, hanno incontrato il Circolo Culturale “Sardegna” e il Cagliari Club Milano in un pomeriggio all’insegna dei ricordi che legano Cagliari e Monza.

«È sempre un piacere incontrare i miei conterranei», ha detto Carboni. «I sardi sono ovunque. Vestire la maglia rossoblù per un sardo è la più grande soddisfazione, per la mia famiglia un motivo di orgoglio», ha tenuto a precisare. «Non è stato facile andare via. Per fortuna, a parte le iniziali difficoltà, a Monza ho trovato la mia dimensione», ha spiegato il centrale di Tonara. «Quando indossi quella maglia hai la responsabilità di rappresentare un’intera regione e tutti i sardi che vivono lontani. Andando via, mi sono reso conto di quale fortuna abbiamo a vivere nell’Isola e di quanto possa mancare». Modesto ha svelato un retroscena dell’approdo di Carboni in Brianza: «È stato uno dei primi acquisti in Serie A per il Monza: il presidente Galliani mi ha incaricato di andare a Cagliari per portarlo qui. Merita la Serie A e di stare con noi a lungo».

Dal campo

Intanto il Monza prepara la sfida di sabato al Cagliari: è tornato in gruppo Gagliardini, ancora out D’Ambrosio.

