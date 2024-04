Il Cagliari ultimo per i gol da fuori Parità nelle occasioni e nel possesso  

Non poteva che venir fuori un pareggio tra Cagliari e Verona, soprattutto guardando i numeri della gara. Un tempo per parte, il primo interpretato molto meglio dall’Hellas, il secondo con un Cagliari più intraprendente. Anche il possesso palla ha visto le due squadre equivalersi, ma quello esercitato dagli scaligeri è stato per il 70% nella propria metà campo. Parità anche nelle occasioni da gol, sei per parte. Il Cagliari è la squadra che crossa di più in serie A e anche ieri non ha voluto tradire le attese, ma dei ventuno contro il Verona, solo quattro sono risultati utili, come quelli della squadra di Baroni che però ha tentato la soluzione solo dieci volte.

Un punto a ciascuno (forse) fa bene a tutte e due le squadre che non fanno un passo in avanti decisivo, ma tengono invariata la distanza da Sassuolo e Frosinone.

I gol

Bonazzoli quando incontra il Cagliari sorride spesso. Quarta rete dell’attaccante contro i rossoblù, il Cagliari è la sua vittime preferita in A. Il gol di Ibrahim Sulemana oltre ad essere il più classico dei gol dell’ex, è il secondo del giovane centrocampista ghanese con la maglia rossoblu, il primo alla Domus. La prima gioia infatti arrivò il 21 gennaio a Frosinone, quando nel primo tempo consentì al Cagliari di passare in vantaggio prima di soccombere nella ripresa. Nella scorsa stagione diciassette presenze con la maglia gialloblù dell’Hellas, compresa quella nello spareggio contro lo Spezia con novanta minuti che impressionarono il Cagliari e Claudio Ranieri che lo vollero fortemente la scorsa estate per rinforzare il centrocampo.

La rete di Sulemana è solo la seconda da fuori area per il Cagliari dopo quella di Gianluca Gaetano contro la Lazio, che confermano la squadra di Ranieri in fondo alla classifica per i gol dalla distanza.

