Il cagliari trionfa, virdis in nazionale 

Il Cagliari vince a Montesilvano e guadagna tre punti preziosi per la corsa salvezza. Nella settima giornata di Serie A femminile la squadra allenata da Moreno Giorgi si è imposta 4-3 nello scontro diretto con le abruzzesi. Nel successo rossoblù c’è anche la firma di Alice Virdis: il capitano delle cagliaritane ha festeggiato nel migliore dei modi la convocazione in Nazionale per il raduno pre-Mondiale che prende il via oggi a Roma. Il sogno della classe 2008 è restare nel gruppo delle quattordici azzurre che a fine novembre partirà nelle Filippine per disputare la Coppa del Mondo.

La partita

Al Palaroma di Montesilvano è proprio Virdis a guidare il quintetto del Cagliari, completato da Ricottini in porta, Furno, Vecchione e Pellegry. Iniziano meglio le padrone di casa del Montesilvano Futsal Club, che passano in vantaggio al 6’ con Spadano. Al 18’ Pellegry scappa via sulla destra in contropiede e serve a Vecchione l’assist dell’1-1. Neanche il tempo di festeggiare e Ortega riporta avanti le abruzzesi per il 2-1 di fine primo tempo.

Nella ripresa però è subito un altro Cagliari: al 23’ è Filipa Mendes a riportare in parità la sfida, mentre al 26’ è un’autorete di testa di Naiara a ribaltare il risultato in favore delle rossoblù. A seguire Virdis mette la ciliegina sulla torta con un gran destro dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Spadano accorcia poi sul 4-3, ma non basta al Montesilvano. Il Cagliari conquista una vittoria fondamentale per la lotta salvezza salendo a quota 7 punti in classifica. Ora la Serie A va in pausa per il Mondiale con le squadre che torneranno in campo direttamente il fine settimana del 13 e 14 dicembre.

Serie B

In B femminile il bilancio per le sarde è di due vittorie e un sconfitta. La doppietta di Patteri e i gol di Mattana, Gungui e Caddeo regalano il successo casalingo al Cus Cagliari per 5-0 sull’Atletico Taurinense. L’Oristanese cade 7-3 in casa contro il Top Five, mentre l’Ittiri perde 5-2 in Lombardia contro il Pero primo in classifica. L’Athena Sassari giocherà domani contro il San Remigo.

Nel weekend è iniziata la Coppa Italia di Serie C regionale: nel girone A vittorie per Quartu (10-0 al Sini Masullas) e Monastir (1-0 contro la seconda squadra del Cus Cagliari), nel girone B successi per il Decimoputzu (5-1 contro la Mediterranea) e Maracalagonis (7-1 sui Mostri della Palude).

