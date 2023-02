Il Cagliari torna sul luogo del delitto  per cancellare l’onta del 22 maggio 

Venezia-Cagliari è una macchia indelebile che, probabilmente, nemmeno una promozione in tempo reale riuscirebbe a cancellare del tutto. Una serata surreale, ancora incomprensibile sotto certi versi, che ha condannato i rossoblù a una delle retrocessioni più sanguinose nella storia del club. Un primo impatto psicologico con i lagunari (per quanto loro siano l’aspetto più marginale di questa triste storia) già c’è stato nella gara d’andata, cinque mesi fa alla Domus. Stavolta, però, è diverso. La squadra (passata nel frattempo sotto la guida di Ranieri) torna sul luogo del delitto dove rivivrà - passo dopo passo, zolla dopo zolla, lacrima dopo lacrima - la serata della vergogna. Anche se di quel maledetto 22 maggio ci sarà ben poco sabato prossimo al “Penzo”. La maggior parte dei giocatori, infatti, sono stati ceduti, molti di quelli che sono rimasti sono infortunati. A riportare la croce saranno pertanto Rog e Altare, oltre a Zappa e Radunovic che rimasero, però, in panchina dall’inizio alla fine come il terzo portiere Aresti. Paradossalmente, gli altri due superstiti, Ceppitelli e Carboni, saranno dall’altra parte delle barricate. Spietato destino.

La lunga attesa

No, non sarà una partita come le altre, insomma. Non lo sarà per un pezzo. Anche per la classifica ha un peso enorme e può segnare la svolta dopo il prezioso pareggio di Bari e la raffica di vittorie in casa. Il gruppo sulle spalle di Rog che, fascia da capitano al braccio, proverà a trasmettere a chi non c’era tutta la rabbia accumulata in questi mesi e l’orgoglio di un’Isola che ancora soffre quando ripensa a quella sera. Il centrocampista croato iniziò in panchina ma subentrò già al 34’, al posto dell’infortunato Lykogiannis. Era uno dei più scossi a fine gara, non si dava pace e ci mise un bel po’ a metabolizzare lo 0-0 della vergogna. Come tutti i compagni che hanno scelto di restare, quando è stato stilato il calendario della Serie B a luglio, l’occhio è inevitabilmente caduto sulla settima giornata di ritorno. Ci siamo, dunque. E lui ci arriva quasi al top. Tre giorni fa contro il Bari le prove generali dopo l’ennesimo infortunio che lo ha costretto a star fuori due mesi. Al San Nicola un’ora e passa di buona intensità, per lo più lavoro oscuro ma fondamentale per gli equilibri della squadra. Sul volo di rientro già pensava alla trasferta di Venezia. Ha avuto più tempo per pensarci Altare, assente al Braglia per squalifica. Anche lui si porta dietro il peso del 22 maggio e spera di rifarsi almeno in parte sabato prossimo.

I fantasmi del Penzo

La sfida più attesa, dunque. Avrebbero pagato per giocarla Pavoletti, Nandez e Deiola, ma sono ancora infortunati e si dovranno accontentare quindi di guardarla in televisione. A meno che, non decidano di partire ugualmente con la squadra come ha fatto lo stesso sangavinese a Bari e spazzare via i fantasmi dalla tribuna del “Penzo”. A Venezia il Cagliari ha perso la Serie A e la faccia, a Venezia il Cagliari può riprendersi almeno l’orgoglio.