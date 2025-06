Il Cagliari sulle tracce di Mario Rui 

L’asse con la Sampdoria sempre in primo piano per Riccio e Leonardi, ma fra le ipotesi di mercato delle ultime ore c’è anche quella che conduce a Mario Rui, 34 anni, svincolato dal Napoli dopo sette anni e mezzo nel dicembre scorso, nell’ultima stagione inattivo ma pronto a rientrare in Italia se dovesse diventare realtà l’ipotesi di un accordo con il Cagliari. Il laterale portoghese potrebbe essere il candidato ideale, in alternativa a Obert, per sostituire Augello. Nei prossimi giorni il suo agente Mario Mauri sarà a Cagliari per incontrare i dirigenti rossoblù.

Le prime uscite

Il Cagliari ha diffuso l’elenco delle amichevoli pre-campionato. La prima si giocherà al Comunale di Temù, sabato 19 luglio alle ore 17, con l’Ospitaletto Franciacorta, serie C. Il secondo test in Austria, il 23 luglio alle 19.30 contro il Galatasaray alla Raiffeisen Arena di Linz. Quindi il 26 luglio alle 14, impegno in Germania all’Heinz von Heiden Arena di Hannover contro la squadra di casa. A chiudere il ciclo, la sfida dell’Unipol Domus con il Saint-Étienne nella prima edizione del “Trofeo Gigi Riva”. (e.p.)

