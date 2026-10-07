Il Cagliari sulle spalle di capitan Mina 

Il Cagliari sulle spalle, ora più che mai. Yerry Mina sarà il capitano contro la Juventus, lo sarà sino al giorno in cui Deiola avrà recuperato dall’infortunio al ginocchio.

La leadership

Da quando è nell’Isola, l’ex Everton vive ogni partita come una missione, da portare a termine costi quel che costi, con le buone o con le cattive se necessario. Il nuovo ruolo lo responsabilizza ulteriormente, nel cuore della difesa al fianco di Rodríguez, ma non solo. Anche in certi atteggiamenti dovrà avere, dunque, una gestione diversa con una visione a 360 gradi, persino più saggia in certi frangenti. Nello spogliatoio condividerà la leadership con l’altro senatore Elia Caprile ma in campo sarà lui a indossare la fascia e prendere, dunque, le decisioni più importanti nel corso di un match che può aprire scenari pazzeschi. Le prove generali in occasione dell’amichevole con il Rayo nel “Trofeo de Vallecas”, ma i punti domenica sera alla Domus, manco a dirlo, pesano molto di più della coppa che il 32enne sudamericano ha sollevato cinque giorni fa a Madrid.

Sul pezzo

Ci arriva al top del condizione, al netto dei fastidi al polpaccio e al ginocchio con i quali è abituato a convivere ormai. La mancata convocazione della Colombia per le amichevoli con Messico, Paraguay e Perù - paradossalmente - lo ha agevolato e aiutato - suo malgrado - a gestire i soliti acciacchi attraverso un lavoro specifico e mirato, considerato anche che aveva cominciato in ritardo la preparazione rispetto ai compagni dopo il supplemento di vacanze post Mondiali. Ha trasformato così la delusione “patriottica” in adrenalina ed è apparso particolarmente esplosivo durante la sosta. Come se la Juventus fosse il suo chiodo fisso già dal giorno successivo alla vittoria sull’Udinese. Come se in questo momento fosse il Cagliari la sua vetrina internazionale.

In coppia con Juanchi

Contro la Juventus giocherà in coppia con Juan Rodríguez, reduce a sua volta dal debutto con la Celeste nel finale dell’amichevole con l’India a Calcutta e, manco a dirlo, carico come una molla. Una coppia ormai collaudata con due generazioni a braccetto che sembrano quasi completarsi a vicenda. Tra loro, poi, c’è un gran bel feeling, l’allievo uruguaiano pende dai consigli del maestro colombiano grazie ai quali è cresciuto tantissimo nell’ultima stagione sotto il profilo caratteriale. In generale, l’esperienza e il furore agonistico di Yerry Mina aiutano tutta la squadra a tenere la tensione sempre alta, soprattutto nelle situazioni di maggiore pressione nelle quali l’avversario sembra poter prendere il sopravvento.

L’Isola nel destino

Arrivato a gennaio del 2024 dalla Fiorentina e assoluto protagonista nel Cagliari di Claudio Ranieri. Mina è stato decisivo anche nelle due salvezze successive, con Davide Nicola e Fabio Pisacane in panchina. Questa cominciata da tre mesi ormai, è, dunque, la quarta stagione nell’Isola. Domenica indosserà la maglia rossoblù per la 74ª volta. Gli mancheranno a quel punto venticinque gare per eguagliare il record personale di presenze raggiunto in Inghilterra con la maglia dell’Everton, tra il 2018 e il 2023. Certo non immaginava, quando è arrivato durante il mercato di gennaio, che il Cagliari sarebbe potuta diventare la squadra europea nella quale avrebbe giocato di più in tutta la carriera. Sino a diventare il capitano nella partita che può cancellare il confine tra i sogni e la Storia.

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