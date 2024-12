Il Cagliari subito in campo, sabato arriva l’Inter 

Il Cagliari è tornato in Sardegna già ieri sera e riprenderà questa mattina la preparazione al “Crai Sport Center” di Assemini. Anche quest’anno la Serie A, infatti, non va in vacanza e sabato alla Unipol Domus è in programma un’altra partita importante per i rossoblù, l’ultima del 2024, contro l’Inter, con fischio d’inizio alle 18.

L’infermeria

Da valutare le condizioni di Luvumbo, assente ieri a Venezia per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nella gara con l’Atalanta. L’angolano, che aveva saltato anche la gara di Coppa Italia con la Juventus, verrà monitorato giorno per giorno. L’idea dello staff tecnico rossoblù, d’accordo con quello medico, è comunque quella di non forzare i tempi, considerata anche l’importanza della gara successiva a quella con l’Inter, contro il Monza all’U-Power Stadium (altro scontro diretto per la salvezza). Fiato sospeso anche per Mina, che ha lasciato il campo per un fastidio al polpaccio. La trasferta veneziana non ha lasciato strascichi, invece, dal punto di vista disciplinare: indolori, infatti, i cartellini gialli rimediati da Pavoletti e Wieteska.

