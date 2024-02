Il Cagliari strappa un bel punto a Udine 

Cuore, carattere e testa: il Cagliari esce indenne dalla delicata trasferta di Udine con un po’ di autostima in più e la speranza che si riaccende, dopo una settimana di fuoco. La squadra bianconera va in vantaggio dopo 14 minuti, il Cagliari pareggia con l’ottimo Gaetano e nella ripresa prova anche a passare: Lapadula centra la traversa, ma è stato l’atteggiamento di tutta la squadra a far capire che la reazione c’è stata. Nel secondo tempo, gli ingressi di Nandez e Pavoletti hanno messo paura ai bianconeri, alla fine il pareggio sta bene a tutti.