Il Cagliari sta crescendo bene Marin e Adopo le sorprese migliori 

Saint Vincent. Venti giorni insieme, quasi una vita. Il Cagliari e Nicola hanno imparato a capirsi, a rispettarsi, a limare gli spigoli: i rossoblù ne hanno smussati tanti, dal Como al Catanzaro, e il tecnico è sembrato meno “mazzarriano” a bordo campo, nella gara di martedì sera a Saint Vincent. Il passo avanti è innegabile, i rossoblù vanno avanti secondo quanto provano in allenamento, un lavoro sfiancante interamente orientato sulla velocità, sull’aggressività, sul movimento di tutti per garantire compattezza.

A Saint Vincent hanno segnato i senatori, i due capitani e più anziani del gruppo, i due bomber per eccellenza, seppure il Cagliari non abbia brillato – nell’epoca ranierana – per reti segnate. La considerazione di Piccoli, nell’intervista di presentazione, è indicativa: «Questo gioco creerà tante occasioni, sarà buono per noi attaccanti». Ma il Cagliari, contro i giallorossi, ha creato parecchio e concretizzato meno, per fortuna era calcio di luglio e le partite di peso sono ancora distanti.

Promossi

Prestazioni brillanti, a tratti scintillanti, quelle di Marin, Adopo e Augello. E sui primi due c’è la testa di Nicola, perché era davvero difficile prevedere i due insieme dal primo minuto, con Deiola e Makoumbou seduti, ovvero la coppia di mediani provata e riprovata nelle esercitazioni tattiche. Intuizione azzeccata: Marin sembrava avesse il Cagliari fra le mani da sempre, perfetto nei tempi di inserimento e di passaggio, intelligente, veloce in verticale proprio come piace all’allenatore. Suo il suggerimento – pregevole – per Lapadula, suoi alcuni tentativi da fuori con tante palle intelligenti smistate a destra o a sinistra. Co-protagonista, il francese Adopo, sosia tecnico e fisico dell’ex milanista Marcel Desailly: non fa passare nulla, usa la potenza fisica con un ottimo controllo, ha piedi educati e sa inserirsi. Altro che panchina, verrebbe da dire, anche se siamo ancora in ritiro ed è presto per stilare la formazione tipo. Ha brillato Augello, che ha detto a fine gara di stare bene, di divertirsi con questo tipo di compiti e che i progressi li hanno notati anche loro in campo: «Ci stiamo conoscendo», ha poi sottolineato, quando ha evidenziato qualche chiusura non perfetta nella seconda parte.

Da rivedere

Deiola e Makoumbou non hanno fatto impressione, soprattutto il secondo deve metabolizzare in fretta il calcio che chiede Nicola: il suo palleggio insistito e spesso in orizzontale non è gradito, ha mezzi tecnici superiori ma si deve adeguare. Anche Deiola, che corre sempre e tanto ed è un maestro nel “chiamare” la difesa per riconquistare palla, deve trovare il ritmo negli appoggi. Luvumbo non ha brillato, proprio come con il Como, magari sta cercando di capire dove sistemarsi se dall’altra parte c’è – per esempio – uno come Kingstone. Il nuovo Cagliari sta nascendo, inevitabile che qualcosa sia da rivedere.

