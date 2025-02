Un punto che vale oro per il Cagliari: finisce 0-0 sul campo dell’Atalanta. Contro una squadra con la testa alla Champions, ma anche consapevole di poter agganciare il treno-scudetto, Nicola ha schierato una squadra lucidissima, che ha rispettato alla lettera le consegne. A metà ripresa i rossoblù hanno creato qualche occasione per poter andare in gol ma, ancora una volta, sotto porta è mancato il guizzo. Mina ha cancellato Retegui, sostituito. Domenica, alla Domus, la sfida con la Juve.