Il Cagliari sorride in Coppa con Lapadula 

Il Cagliari ritrova la vittoria contro la Cremonese, conquistando gli ottavi (ci sarà la Juventus). Un successo che autorizza a sorridere dopo tre sconfitte di fila in campionato. Ed è una bella notizia il ritorno alla rete di Lapadula (foto Murru) che, dopo un’ora di gioco, firma il gol-partita. Davanti a undicimila spettatori, Nicola rivoluziona la squadra che, per un tempo, tiene in mano la gara, senza finalizzare. Nella ripresa, dopo un appannamento iniziale, Viola accende la luce. La squadra (ultima da sola dopo il successo del Como a Bergamo) resta in ritiro in vista della trasferta di Parma.

