Il Cagliari sorride, c’è anche Lapadula 

Un gol per riprendersi il Cagliari e iniziare a mettere in difficoltà Davide Nicola nelle scelte. Gianluca Lapadula si è sbloccato martedì con la Cremonese, realizzando la sua prima rete stagionale alla sesta presenza (la prima da titolare). La Coppa Italia lo ha rilanciato, al termine di un’estate dove più volte la sua permanenza in rossoblù è stata messa in dubbio. Difficile che possa essere confermato dal 1’ dopodomani a Parma, perché al momento le gerarchie offensive stanno premiando Piccoli e Luvumbo, ma intanto il gol di quattro giorni fa lo rimette a pieno all’interno del progetto. Un qualcosa che lui stesso ha voluto fortemente, nelle settimane in cui a lungo si è parlato di cessione: «Ho scelto io Cagliari e ci tengo tantissimo a dirlo», ha voluto chiarire martedì nel dopo gara. «È una scelta che ho fatto col cuore e con la testa, non è la prima volta che durante una sessione di mercato si parla di altre squadre ma non ho rifiutato nulla. Stare insieme a questi ragazzi è un piacere, da attaccante vorrei dare una grossissima mano alla squadra coi gol».

Sfida da ex

Lapadula tecnicamente è un ex di Parma-Cagliari, anche se coi gialloblù non ha mai giocato gare ufficiali con la prima squadra. È stato però un tesserato del club ducale dal 2009 al 2015, con 30 presenze e 11 gol in Primavera nel 2009-2010 all’inizio della sua carriera. Poi tanti prestiti soprattutto in Lega Pro, con una parentesi al Gorica in Slovenia nel 2013-2014, fino alla svolta arrivata nel 2015 quando - da svincolato dopo il fallimento del Parma - lo ha ingaggiato il Pescara trascinato in Serie A con 30 gol in 44 presenze. Per lui lunedì al Tardini ci sarà quindi una motivazione aggiuntiva, contro una squadra alla quale ha segnato tre volte vincendo però solo una delle dieci sfide da ex: l’andata delle semifinali playoff di Serie B alla Domus nel 2023, dove partecipò alla grande rimonta da 0-2 a 3-2 col momentaneo pari su rigore all’85’.

Il rilancio

Nelle prime cinque giornate di Serie A, Nicola ha sempre schierato titolari gli stessi attaccanti: Roberto Piccoli e Zito Luvumbo. Per Lapadula appena 87’ in quattro presenze, rimanendo in panchina per tutta la partita col Napoli e subentrando nelle altre: 45’ li ha raccolti a Lecce, altra partita da ex dove però si è fatto notare più che altro per un’ammonizione rimediata appena entrato in campo. Alla sesta presenza (aveva giocato 32’ nel precedente turno di Coppa Italia contro la Carrarese, pure lì a gara in corso) ha però trovato di nuovo la via del gol, che gli mancava dal rigore valso la certezza di salvarsi il 19 maggio col Sassuolo, e lo ha fatto in una partita in cui ha anche indossato la fascia da capitano. In Serie A solo una volta è riuscito ad arrivare in doppia cifra, 11 reti nel 2019-2020 a Lecce, ma in un Cagliari che finora ha dimostrato di avere difficoltà a concretizzare (ha segnato soltanto una volta pur avendo il record di tiri dell’intero campionato) l’esperienza di Lapadula, da Parma in poi, servirà eccome.

RIPRODUZIONE RISERVATA