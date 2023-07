Il Cagliari sonda Palomino e Ferrari  e stringe per Gabbiadini e Augello 

Si avvicina il giorno della ripresa e il Cagliari accelera le trattative sul mercato. Il ds Nereo Bonato è passato dai contatti alle trattative vere e proprie con Getafe e Cluj, rispettivamente per Jakub Jankto e Simone Scuffet. Ma non solo, perché con la Sampdoria potrebbe esser stata trovata la strada giusta da percorrere per regalare a Claudio Ranieri due pallini come Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello, così come è stato individuato il centrale di difesa d’esperienza da inserire nel reparto arretrato.

Pista calda

Per rinforzare la fascia sinistra di centrocampo la prima scelta dei rossoblù, praticamente da subito, è sempre stata Jankto. L’esterno ceco, classe ‘96, è stato un intoccabile di Ranieri nel biennio alla Samp con 61 presenze, e il tecnico ha subito fatto il suo nome per plasmare il Cagliari con il 4-4-2. Jankto, rientrato al Getafe dopo il prestito allo Sparta Praga, ha già dato il suo ok per ritrovare Ranieri e l’Italia, ora si cerca l’accordo tra i club.

Si lavora anche col Cluj per far traslocare in Sardegna il portiere Scuffet (anche lui classe ‘96), pronto a tornare in Serie A dopo le esperienze a Cipro e in Romania nelle ultime due stagioni, partendo da dodicesimo alle spalle di Radunovic.

Doppio scambio

E Ranieri potrebbe riabbracciare anche altri due suoi ex giocatori in blucerchiato, Augello e Gabbiadini. La società ha messo sul piatto due calciatori che non rientrano più nei suoi piani, Barreca e Pereiro. Da Genova c’è stata un’apertura, con Pirlo che avrebbe dato un parere positivo. Augello (classe ‘94) è considerato una prima scelta rispetto all’ex Roma Calafiori (ora al Basilea) e arriverebbe per giocarsi un posto a sinistra con Azzi, mentre Gabbiadini (‘91) andrebbe a riempire il vuoto lasciato in organico dalla partenza di Prelec. Curiosamente, Gabbiadini vestirebbe la maglia della squadra a cui, da avversario, ha segnato più gol in carriera (7).

Caccia al difensore

Giornata intensa per il ds Bonato, che ha sondato il terreno con Atalanta e Sassuolo per due difensori d’esperienza come José Luis Palomino (‘90) e Gian Marco Ferrari (‘92). Entrambi mancini e con un ultimo anno di contratto coi rispettivi club. Palomino era già stato nel mirino del Cagliari due anni fa, quando il ds Capozucca provò a convincere, senza successo, Gasperini e il giocatore. Ora il nuovo tentativo per l’argentino (171 presenze in A tutte con l’Atalanta), ma sullo stesso piano di Ferrari, due anni più giovane e con 224 gare nel massimo campionato. Palomino o Ferrari si affiancherebbero a Dossena, con Obert e Altare a completare la difesa. In uscita Goldaniga (piace a Bari e Como) e Capradossi.

Linea verde

Ma il Cagliari cerca soprattutto giovani di valore. Con la Spal si continua a trattare per il play Matteo Prati, classe 2003, un giocatore che ha messo d’accordo il presidente Giulini, il ds Bonato e Ranieri, tutti incantati dalle sue giocate nella gara disputata alla Domus lo scorso 27 gennaio. La concorrenza è tanta, come per Gaetano Oristanio, trequartista classe 2002, per il quale va avanti la trattativa con l’Inter sulla base del prestito.

RIPRODUZIONE RISERVATA