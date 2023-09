Il Cagliari si sveglia con la Dea già in fuga 

Atalanta 2

Cagliari 0

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (35' st Adopo), de Roon, Ederson (15' st Muriel), Ruggeri (35' st Toloi); Koopmeiners; de Ketelaere (23' st Holm), Lookman (23' st Pasalic). In panchina Carnesecchi, Rossi, Palomino, Zortea, Hateboer, Cortinovis, Miranchuk. Allenatore Gasperini.

Cagliari (3-5-2) : Radunovic; Hatzidiakos (19' st Augello), Dossena, Obert; Nandez, Sulemana (19' st Viola), Makoumbou, Deiola (1' st Zappa), Azzi (33' st Oristanio); Shomurodov (33' st Petagna), Luvumbo. In panchina Scuffet, Aresti, Goldaniga, Prati. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : nel pt 33' Lookman; nel st 31' Pasalic.

Note : ammoniti Deiola, Luvumbo, Djimsiti. Angoli 7-6 per il Cagliari. Recupero 2' e 4'.

Inviato

Bergamo. Vince l’Atalanta, nessuna sorpresa. L’impresa resta in valigia, il Cagliari gioca solo un tempo e paga un paio di disattenzioni, anche grosse, che la squadra di Gasperini sfrutta con abilità. Poteva andare anche peggio, dal punto di vista numerico.

Il primo tempo

Ranieri sceglie Shomurodov come partner di Luvumbo, difende a tre con Hatzidiakos, Dossena e Obert, in mezzo Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana e Azzi. Ritmi altissimi in avvio, il Cagliari prova a prendere le misure a una squadra che ha qualità da regalare. Ma si balla tanto dalle parti di Radunovic: all’11 su una giocata pazzesca di Lookman e De Keteleare, il portiere si salva. Un minuto dopo ancora De Ketelaere che si libera di Dossena e cerca l’angolo basso, solo davanti a Radunovic, poi Koopmeiners spara sul mucchio quasi a botta sicura. Un assedio. Al 13’ risponde il Cagliari con Shomurodov che in tuffo di testa sfiora il palo, cross di Luvumbo. Ma sono quindici minuti di fuoco. Dalla parte di Hatzidiakos e Nandez, l’Atalanta straripa. Makoumbou tocca il primo pallone al 20’, lo perde dopo sei tocchi. Al 23’ un gol in offside di De Ketelaere, l’Atalanta macina occasioni, un’altra è mancata di un centimetro (di testa) da Koopmeiners. Al 26’ traversa e palo in 6 secondi, Lookman semina il panico poi ci prova Zappacosta da destra. Il Cagliari fa tenerezza. Al 30’ Lookman semina tutti e con un destro sbucciato impegna a terra il serbo. E poi il gol: 32’, De Ketelaere sfugge a Dossena, mette un pallone d’oro in mezzo all’area e Lookman la deve solo appoggiare. Radunovic inspiegabilmente immobile. Tutto normale, dopo mezz’ora da videogioco. Poi la paratissima di Radunovic su Ruggeri (a botta sicura). L’Atalanta non azzanna più solo nel finale. Il 43’ è il minuto del timido tentativo di Sulemana, piattone fra le mani di Musso.

Il secondo tempo

Fuori Deiola, dentro Zappa, si riparte da 4-4-2 che dovrebbe garantire meno folate nerazzurre. Obert-Hatzidiakos-Dossena-Zappa è il quartetto arretrato. Luvumbo si mangia un’occasione d’oro al 49’, ma era in fuorigioco. Ranieri si sbraccia, senza più giacca e chiede ai suoi di avanzare. Quasi li spinge. La partita è cambiata, al 56’ Luvumbo se ne va sulla destra, cade in area ma il check non lo premia. Il Cagliari sembra esserci, Zappa da destra mette una palla al centro che Shomurodov sfiora soltanto, ma era un’occasione, finalmente. Ecco Muriel per Ederson al 59’, artiglieria pesantissima. Ranieri risponde così: Sulemana e Hatzidiakos fuori, Augello e Viola dentro. Obert si sposta al centro della difesa. Poi Gasperini leva De Ketelaere (dentro Holm) e Lookman per Pasalic. Rossoblù più propositivi, al 73’ un’ottima azione che parte da Luvumbo, con Nandez che la mette dentro ma Dossena spreca.

Era solo un’illusione. Alla mezz’ora torna il Cagliari del primo tempo. Una gaffe dei centrali consente a Muriel di offrire una palla filtrante per Pasalic che non perdona: 2-0.

Viola da 25 metri prova a scuotere il Cagliari ma la sfida sembra congelata. Lo stadio canta, siamo al 77’: fuori Azzi (Oristanio) e Shomurodov per Petagna. L’Atalanta cambia ancora: Toloi per Ruggeri e Adopo per Zappacosta. È l’81’, su azione pressante dei rossoblù, sbuca Oristanio che prende la traversa. Un sussulto. Finisce che tutti cantano, straordinari i tifosi del Cagliari: “Non ti lasceremo mai”.

RIPRODUZIONE RISERVATA