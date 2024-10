Il cagliari si sblocca contro l’audace verona 

Il Cagliari batte a Verona l’Audace e conquista il primo successo in Serie A femminile. Nella terza giornata di campionato le rossoblù vincono 2-1 segnando un gol per tempo. Al 17’ sblocca il match Queiroz che riceve, si allarga e trova col destro l’1-0 prima dell’intervallo. Nel finale l’Audace Verona prova a pareggiare con il portiere di movimento ma Polloni con un miracolo tiene le isolane avanti. A 65 secondi dalla sirena Vecchione punisce la scelta delle veronesi e a porta sguarnita segna il 2-0. Arriva solo a 4 secondi dal termine il gol dell’Audace con Pomposelli. A Verona finisce 2-1 e il Cagliari può festeggiare la prima vittoria in Serie A.

Serie B

Il derby della seconda giornata di B femminile sorride all’Athena Sassari, che riscatta la sconfitta di Coppa Italia contro il Cus Cagliari. A Usini le sassaresi si sono imposte 4-2 con i gol di Marques, Fontela, Pisa e Will. La Jasnagora ha invece pareggiato 1-1 in casa contro il Pero. A Sestu passano in vantaggio per prime le lombarde ma le cagliaritane impattano con Mendes prima dell’intervallo. Sconfitta per l’Oristanese, che sul campo del Solarity perde 8-2. Non ha giocato l’Arzachena (turno di riposo).

