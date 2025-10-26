Il cagliari si salva ma si mangia le mani 

Un punto d’oro conquistato a tre secondi dalla fine. Il Cagliari strappa il 5-5 allo scadere contro il Kick Off nella sesta giornata di Serie A femminile, in una gara che ha visto le rossoblù avanti anche di due reti e poi andare sotto a meno di un minuto dal termine. Sulla sirena ci ha pensato il capitano, Alice Virdis, a evitare la beffa.

La partita

Al PalaConi, Moreno Giorgi conferma Carboni Tonga tra i pali e completa il quintetto iniziale con Virdis, Vecchione, Mendes e Pellegry, ex della gara e grande protagonista della sfida con una tripletta.

È proprio Pellegry a sbloccare il risultato dopo due minuti: la francese ruba palla, colpisce il palo e sulla respinta fa 1-0 senza esultare. Dal calcio d’inizio il Kick Off trova immediatamente il pareggio con De Souza. Il Cagliari tiene bene il campo e al 13’ torna avanti con Cokito. Anche in questo caso il vantaggio dura poco, con Coppari che impatta sul 2-2 per le milanesi.

È nuovamente Pellegry a segnare il terzo vantaggio rossoblù per il 3-2 con cui le squadre vanno negli spogliatoi. Al ritorno in campo per il secondo tempo basta meno di un minuto a Pellegry per segnare il 4-2 su assist di Virdis. Un doppio vantaggio meritato per il Cagliari, che rischia poi di buttarsi via.

Il Kick Off infatti torna in gara approfittando di due errori delle rossoblù. Al 25’ accorcia ancora De Souza, mentre al 29’ è Bovo a impattare sul 4-4. La parità negli ultimi undici minuti sembra destinata a durare ma su un altro errore delle cagliaritane è Borges a segnare il 5-4 con meno di un minuto rimasto sul cronometro. A quel punto Giorgi mette dentro il portiere di movimento e alla fine Virdis, grazie a una deviazione, riesce a segnare il 5-5 a soli tre secondi dalla sirena.

Dopo tre sconfitte consecutive il Cagliari torna così a muovere la classifica, conquistando un punto prezioso contro una formazione che lotta per un posto nei playoff scudetto.

Serie B

Nella Serie B femminile vincono il Cus Cagliari e l’Ittiri. In trasferta contro il San Remigio le universitarie hanno dilagato per 9-0. Secondo successo consecutivo per l’Ittiri, che in casa ha battuto 3-2 l’Aosta.

Conquista un punto l’Athena Sassari con il 3-3 sul campo della Top Five. Nell’anticipo di sabato l’Oristanese aveva perso 2-1 contro il Solarity.

