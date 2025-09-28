VaiOnline
Serie a femminile.
29 settembre 2025 alle 01:17

il cagliari si rialza subito 

Le rossoblù battono il Molfetta: archiviato il ko dell’esordio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari femminile non sbaglia davanti al proprio pubblico. Nella seconda giornata di Serie A, la prima in casa di questa stagione, le rossoblù vincono 4-1 contro il Molfetta e si regalano i primi punti in campionato. La squadra allenata da Giorgi è stata letale dai calci d’angolo, segnando i primi tre gol con Cokito, Virdis e Aresu su schema da corner.

La gara

Per la prima partita casalinga Moreno Giorgi sceglie di iniziare con Ricottini tra i pali e altri tre volti nuovi come Cokito, Pellegry e Aresu. Completa il quintetto Vecchione. Il Cagliari parte subito forte al PalaConi, sbloccando il match già al 4’ con Cokito che devia sul secondo palo il tiro di Vecchione innescata dal calcio d’angolo battuto da Virdis. Un minuto dopo, su un altro corner, Vecchione fa velo e lascia scorrere per il destro di Virdis che dalla lunga distanza segna il 2-0. Le rossoblù gestiscono bene il doppio vantaggio, anche se al 16’ il Molfetta torna in gara con Kalè: la brasiliana verticalizza da centrocampo ma il suo passaggio diventa un tiro che entra in porta beffando Ricottini.

La ripresa

Il Cagliari torna avanti di due reti già a inizio secondo tempo, ancora su un calcio d’angolo: palla alzata da Virdis per il destro al volo di Vecchione che diventa un altro assist per il 3-1 di Aresu, napoletana di chiare origini sarde arrivata nel mercato estivo. Il risultato permette alla squadra di Giorgi di giocare con più serenità la ripresa, sfiorando in più di un occasione il quarto gol. Per cercare il pareggio il Molfetta schiera nel finale il portiere di movimento non riuscendo però a scardinare l’ottima difesa rossoblù. A un minuto esatto dalla fine è Furno a rubare palla e siglare invece la marcatura del 4-1, che mette di fatto fine alla gara. Negli ultimi sessanta secondi rimasti le pugliesi cercano comunque il gol, ma al suono della sirena è il Cagliari a festeggiare la meritata vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 