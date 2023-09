Il Cagliari si consola con Luvumbo 

Il Cagliari si lecca le ferite dopo la sconfitta all’89’ contro il Bologna e sfrutterà la sosta per ritrovare le energie sia fisiche che mentali (anche se ben dieci rossoblù saranno impegnati con le rispettive nazionali). Alla ripresa del campionato ci sarà la sfida con l’Udinese alla Unipol Domus. In attesa della prima vittoria, Claudio Ranieri si gode un super Zito Luvumbo (nella foto con Nahitan Nandez) che sabato al Dall’Ara ha segnato il primo gol in Serie A. Il talento angolano è una certezza anche nel massimo campionato.